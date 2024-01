﻿ Así es el sonido natural de Marte, las imágenes de la NASA que sorprenden al mundo

Millones de personas se han preguntado cómo será la superficie de Marte, un planeta que lleva décadas en el punto de mira de la humanidad. Ahora la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio algunas respuestas.

Este organismo capturó un impactante video con el robot Curiosity, el cual lleva en la superficie de Marte desde 2012. Lo más sorprendente fue que consiguieron grabar el sonido natural del planeta rojo.

En las imágenes se aprecia la vista desde el punto en el que está este famoso robot de la NASA. Así pues, la humanidad pudo apreciar varias tomas panorámicas de los montículos y rocas que hay en Marte.

Este video respondió varias dudas que tenían los internautas sobre Marte. Muchos se preguntan ahora si realmente puede haber vida en un planeta tan inhóspito como el que se ve en las imágenes.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales y muchos internautas las compartieron. Así pues, quedó en evidencia que el público en general tiene una gran curiosidad sobre nuestro planeta vecino.

El robot Curiosity, tres veces más pesado y dos veces más grande que sus antecesores, ofreció una vista única del planeta rojo. En tal sentido, dio nuevos conocimientos y recolectó varias muestras para su análisis.

Oh na, na – what’s my name?

I’m just enjoying another sol exploring Mars and doing some science. From orbit, my team has seen unusually dark bedrock nearby, so I’m investigating one of the rocks' composition and texture to see what exactly is making it appear so different. pic.twitter.com/jLJ7WYNbJa

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) January 10, 2024