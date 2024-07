Chef Susana Rengifo confiesa su pasión por la pastelería

La çelebra más de una década dedicada a la pastelería, llevando dulzura y calidad a sus comensales. Con 11 años de experiencia, la venezolana se ha consolidado como una experta en la creación de postres únicos, combinando originalidad y practicidad sin comprometer la excelencia de sus productos.

Susana se destaca por su profunda comprensión de los ingredientes, su atención meticulosa al detalle y su dominio de diversas técnicas culinarias. Su habilidad para trabajar bajo presión la ha llevado a sobresalir en una industria tan competitiva como la de la pastelería y el catering. «En la industria de la pastelería y el catering hay una gran competencia. Yo me especializo en la originalidad y en la practicidad, además de una excelente calidad por la materia prima que uso,» comenta Susana.

Ella añade: «Mi conocimiento de los ingredientes y mi atención al detalle me permiten crear postres que no solo son deliciosos, sino también visualmente atractivos. La calidad de la materia prima es fundamental para mí, ya que cada ingrediente contribuye a la perfección del producto final.»

Graduada en 2014 del High Training Institute en Caracas, Venezuela, con un título en Cocina Internacional, Susana ha acumulado una vasta experiencia en catering y restaurantes de alta cocina. «Mi experiencia en el mundo del catering y los restaurantes ha sido muy gratificante y enriquecedora,» dice Susana. «He tenido la oportunidad de trabajar en variedad de entornos culinarios, desde grandes eventos de catering hasta restaurantes de alta cocina.»

Susana continúa: «Durante mi carrera, he podido desarrollar y perfeccionar mis habilidades en la creación de menús, la gestión de equipos de cocina y la atención al cliente. Cada experiencia me ha enseñado lecciones valiosas y me ha permitido crecer tanto profesional como personalmente.»

Desde enero de 2018, Susana es la orgullosa propietaria de Cookcinera LLC, en el sur de la Florida. Esta empresa se dedica a ofrecer servicios de catering y pastelería, destacándose por la preparación de masas, pasteles, galletas y otros productos de repostería de alta calidad. Susana también ofrece servicios personalizados de chef para eventos, asegurando una experiencia culinaria inigualable para cada cliente.

«Cookcinera es el resultado de mi pasión por la pastelería y mi deseo de compartir esa pasión con otros. Dirigir mi propia empresa me permite tener un control total sobre la calidad de los productos y la satisfacción del cliente,» explica Susana. «Cada evento es una nueva oportunidad para crear algo especial y memorable.»

Bajo su liderazgo, Cookcinera ha prosperado, gracias a su compromiso con la excelencia y su habilidad para satisfacer las demandas de sus clientes con creatividad y dedicación.