Dejó de ser policía para compartir contenido erótico en línea y ahora estudia la carrera de sus sueños +FOTOS HOT

Victoria de Los Ángeles, una joven de 26 años de Temuco, Chile, abandonó su trabajo de policía para vender contenido erótico en línea y así obtener más ingresos. Gracias a ello, ahora estudia la carrera de sus sueños.

La mujer chilena se abrió una cuenta en Arsmate, una plataforma idéntica a OnlyFans, pero que funciona en su país. “Me permite vivir tranquila, ha sido una ayuda económica muy importante”, dijo al respecto.

Tras ejercer como funcionaria policial por siete años, Victoria retomó su carrera soñada, la cual tuvo que dejar en su momento por problemas económicos. Sin embargo, gracias a la venta de contenido puede costearla sin problema alguno.

“No me arrepiento, yo soy muy orgullosa de decir que fui carabinero y además me fue bien: llegué al grado de cabo segundo”, comentó a Nosotras 13, un medio local. Además, aseveró que se trajo los mejores recuerdos durante su paso y “no fue tiempo perdido”.

La expolicía relató su experiencia al introducirse en el mundo de la venta de contenido +18. “Me preguntaban mucho por redes sociales, sobre todo en Instagram y ahí empecé a pensarlo. Lo hablé con mi familia, con mis personas más cercanas y todos siempre me apoyaron hasta que dije ‘lo voy a hacer’”.

“Mi contenido es para adultos, a veces sola y a veces acompañada. Lo disfruto, para mí no es una actuación. Simplemente comparto mi lado íntimo, que todos tenemos, solo que yo lo comparto y lo monetizo”, añadió.

Asimismo, en sus redes sociales, comparte fotos de sus lujosos viajes por toda Europa.

Reafirmó que le va muy bien en varios aspectos gracias a la venta de contenido para adultos. “Puedo ayudar a mi familia y darme ciertos gustos. Ha sido una ayuda económica muy importante”, destacó.

CASO OMISO A LAS CRÍTICAS

A Victoria se le preguntó sobre las críticas por ganar dinero de esa forma. La ex policía dejó claro que no le afectan y con que su familia la apoye le basta.

“He recibido malos comentarios, aunque son pocos los desubicados o quienes me juzgan. Mi papá siempre me ha dicho ‘si yo no tengo derecho a juzgarte, nadie lo tiene’ y a mí la verdad que lo que digan personas que no conozco, no me afecta, mi gente cercana me apoya y con eso me basta”, puntualizó.

“Muchas mujeres me han preguntado cómo hacer para no sentir vergüenza y comenzar con el tema del contenido: es dinero rápido, pero no es fácil, si no lo harían todos, hay que tener actitud para pararse frente a las personas y decir ‘si, yo lo hago y me dedico a esto y no acepto críticas, no me importa lo que diga la gente’”, aconsejó.

