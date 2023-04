El heróico video viral del niño que toma control de autobús escolar cuando vio que la conductora se desmayó

Esta semana se viralizó en las redes sociales la historia de Dillon Reeves, un adolescente de apenas 13 años que salvó a sus compañeros en Estados Unidos, después de que se desmayó la conductora del autobús escolar.

Medios estadounidenses precisaron que los hechos ocurrieron en un distrito de Michigan, un estado del norte del país. Todo pasó en la mañana del miércoles, cuando la conductora del autobús llevaba a los estudiantes al Carter College.

Sin previo aviso, la conductora del autobús “perdió el conocimiento” al volante, de acuerdo a Robert Livernois, director de centros de enseñanza públicos del distrito. De inmediato, Dillon tomó la decisión de salvar a sus compañeros.

School bus driver, driving 66 children in Michigan, has medical emergency and becomes incapacitated. 13-year-old Dillon Reeves jumps to the rescue and brings the bus to a halt. (Video: WXYZ) pic.twitter.com/0WqsMHwJze

— Mike Sington (@MikeSington) April 28, 2023