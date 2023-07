EN VIDEO | Mujer vivió momentos de terror mientras la perseguía un tiburón en pleno océano

Una intrépida mujer se ha vuelto viral en las redes sociales después de que un video mostrara cómo remaba en su tabla de pádel surf mientras era perseguida por un tiburón martillo.

La mujer, identificada como Malea Tribble de Fort, estaba participando en una competencia de remo de 83 millas entre Bimini, Bahamas y Lake Worth Beach, Florida.

A mitad de camino, notó que algo la estaba siguiendo y luego estuvo segura de que se trataba de un tiburón martillo cuando sintió algo golpeando la parte inferior de su tabla.

En el video, se ve cómo la mujer trata de alejarse lentamente, pero el tiburón no deja de perseguirla. En un momento, la mujer gira para escapar, pero el animal hace el mismo movimiento.

