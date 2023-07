EN VIDEO | No le tocaba: Motociclista casi muere aplastado por la carga de un camión en Colombia

Un hombre colombiano se salvó de morir cuando el conductor de un camión perdió el control de la carga que transportaba y esta se cayó sobre su motocicleta.

El conductor del camión estaba transitando este lunes el sector de El Trapiche en Sabaneta, Antioquia, cuando el contenedor que transportaba se volcó y cayó precisamente sobre la moto que estaba justo al lado.

Afortunadamente, el motociclista estaba atento de lo que ocurría y cuando vio que el cargamento se le venía encima corrió a resguardarse.

El accidente no dejó personas heridas, pero sí causó daños materiales a la motocicleta y al camión.

Pocos minutos después del accidente, llegaron integrantes de la Secretaría de Movilidad de Sabaneta y miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio.

Las autoridades cerraron la carretera durante varias horas. Una vez que la situación estaba controlada reabrieron la artería vial, algunas horas después.

Por otra parte, el audiovisual no tardó en hacerse viral en redes sociales y muchas personas hicieron comentarios al estilo: «Todavía no era su hora».

«Eso pasa por 1- El contenedor fue mal cargado no distribuyeron las carga o estaba suelta. 2- Al contenedor no le colocaron los sujetadores en sus ángulos. Deben responder el supervisor operativo y el conductor por no verificar», dijo un usuario en Twitter.