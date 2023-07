EN VIDEO | Novia bromeó durante su boda y el juez se negó a culminar la ceremonia

Un día que debía ser especial terminó de la peor manera, luego de que una novia bromeará durante su boda, lo que hizo molestar al juez, quien se negó a continuar con la ceremonia.

A la novia, llamada Mirian, se le ocurrió contestar «no», enter risas, cuando el letrado le preguntó si era libre y expresaba su voluntad para casarse. A pesar de que los asistentes al matrimonio rieron ante la ocurrencia de la joven, el juez lo tomó muy en serio y decidió suspender el matrimonio.

Ante la insólita negativa del letrado la mujer se excusó y le dijo que la habían traicionado los nervios y que por eso había dicho que «no», como una manera de relajar lo tenso de la situación.

“No puede, no puede bromear. No tiene disculpa. Infelizmente, hoy no podremos realizar la ceremonia”, le indicó el juez.