EN VIDEO | «Riesgo biológico»: Tuvieron que regresar a Atlanta después de que un pasajero con diarrea ensuciara todo el avión

Un hecho inaudito ocurrió en un vuelo que se dirigía desde Atlanta, Estados Unidos, hasta Barcelona, España. El capitán del avión decidió aterrizar de emergencia, después de que un pasajero no aguantara llegar al baño y se hiciera diarrea en pleno asiento.

Durante las primeras dos horas de vuelo todo transcurrió con normalidad en el avión de la aerolínea Delta. Sin embargo, cuando ocurrió el percance todo empezó a salirse de control.

El excremento quedó en todo el pasillo del avión. Según testigos, alcanzó de 15 a 20 filas.

«Es simplemente una cuestión de riesgo biológico: tuvimos un pasajero que tuvo diarrea a lo largo del avión, por lo que querían que regresáramos a Atlanta», dijo un piloto del DL 194 al control de tráfico aéreo.

Frente a esta situación y aún con muchas horas de vuelo que recorrer, el capitán decidió dar la vuelta y regresar a Atlanta. De esta forma, el avión aterrizó en el mismo aeropuerto del que había despegado varias horas después.

«Tanto mi esposa como yo estábamos en el vuelo. Fue un desastre. Los pilotos tomaron la decisión correcta al dar la vuelta», dijo un usuario en Twitter (X).

Acerca de la persona causante de todo este alboroto, trascendió que no requirió atención médica, al parecer solo se trató de un accidente al no poder llegar a tiempo al baño.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴

The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1

