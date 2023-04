Fleets podría regresar a Twitter: Estos son los detalles que reveló Elon Musk

Fleets era una función de Twitter que permitía compartir mensajes, fotos y videos que desaparecían después de 24 horas, al estilo de las historias de Instagram o Snapchat. Pues bien, parece que esta función podría volver pronto, según ha sugerido el propio Elon Musk, el dueño de la red social.

Musk respondió a un tuit de un usuario que expresó su deseo de que Fleets regresara con unos emojis de dedos cruzados. El multimillonario dijo: «Pero no de la forma en que se hizo la última vez«. Esto podría indicar que la compañía está trabajando en una nueva versión de Fleets, quizás con algunas novedades o mejoras.

Fleets se lanzó en 2020 como una forma de incentivar a los usuarios a compartir más contenido en Twitter, sin preocuparse por los retuits o los me gusta. Sin embargo, la función no tuvo el éxito esperado y la eliminaron un año después, debido a la baja participación de los usuarios.

But not in the way it was done last time

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2023