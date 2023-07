Las fotos del impresionante nuevo crucero que estará en el Caribe en 2024, es cinco veces más grande que el Titanic

Los cruceros han sido una opción turística popular para aquellos que buscan aventuras en el mar. Pero la llegada del nuevo Icon of the Seas promete ofrecer una experiencia completamente diferente, al punto de que lo consideran el «nuevo Titanic».

A finales de junio, la compañía Royal Caribbean International anunció que el buque había realizado con éxito su primer viaje de prueba. Ahora se espera que en 2024 haga una parada en el Caribe mexicano.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se mostró emocionada al anunciar que su estado sería el encargado de dar la bienvenida al crucero más grande del mundo. A través de su cuenta de Twitter, expresó que «recibir al crucero más grande del mundo significa más turismo y prosperidad compartida para nuestros destinos».

El Icon of the Seas destaca por sus atracciones llamativas, diseñadas para complacer a todos los miembros de la familia. Este barco tiene la intención de brindar una experiencia única a sus pasajeros, con una amplia gama de entretenimiento y opciones gastronómicas de primer nivel.

EL CRUCERO

El Icon of the Seas no solo se destaca por sus lujosas instalaciones, sino también por una amplia variedad de atracciones diseñadas para satisfacer los gustos y preferencias de todos sus huéspedes. Desde emocionantes parques acuáticos y toboganes hasta espectáculos teatrales de primer nivel y una selección de restaurantes de alta calidad.

Los precios del viaje en el Icon of the Seas varían según el paquete contratado. El itinerario puede incluir paradas turísticas en las Bahamas, Cozumel y Puerto Costa Maya en Yucatán, México.

Según el sitio web oficial, los costos por persona pueden oscilar entre $1894 y $2448, brindando a los pasajeros una experiencia llena de lujo e inolvidable a bordo.