Polémica en España: Mujer decidió esparcir las cenizas de su hermano en la piscina de una discoteca en Ibiza

Una mujer esparció las cenizas de su hermano en una piscina durante una fiesta electrónica en una discoteca en Ibiza. Su acción generó una gran controversia, con críticas y debates sobre la legalidad y la sensibilidad del acto.

La mujer escocesa, cuya identidad no han relevado, se hizo viral rápidamente gracias al video que compartió en la red social TikTok. Sin embargo, la publicación original desapareció probablemente por denuncias hechas por parte de los usuarios. De acuerdo a lo rescatado por el portal Daily Mail decía: «Solo yo rociando a mi hermano sobre Ushuaia».

En el video se le ve en la piscina rodeada de otros asistentes a la fiesta, mientras lanza las cenizas.

En España, es ilegal esparcir las cenizas de un ser querido en lugares públicos o privados sin el permiso adecuado. Por lo tanto, la mujer podría enfrentar consecuencias legales.

Las multas por este tipo de actos pueden llegar a ser extremadamente costosas, alcanzando hasta los 60.000 euros, según las autoridades locales.

El lugar en el que ocurrió el incidente no emitió comentarios oficiales. Sin embargo, es probable que enfrenten consecuencias sobre las medidas de seguridad y supervisión en sus instalaciones.

A pesar de todas las críticas, la mujer no pareció mostrarse arrepentida y luego escribió. «Solo me gustaría decir, desde el fondo de mi corazón, que me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme… ante absolutamente nadie», según informó el portal Marca.

Los usuarios de redes sociales han tenido reacciones variadas. Algunas personas condenaron la falta de respeto hacia el difunto y la poca consideración hacia las demás personas de la fiesta. Otros usuarios instaron a las autoridades locales a tomar medidas para evitar que actos como este vuelvan a ocurrir.