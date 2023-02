¿Qué le pasó a Instagram? Reportaron falla mundial en la app este 8Feb

En la tarde de este miércoles, 8 de febrero, usuarios de distintas partes del mundo reportaron fallas y caídas en Instagram y otras aplicaciones de la corporación Meta, como Facebook y WhatsApp.

La página web Donwdetector registró varios reportes de los usuarios de las tres plataformas, las cuales iniciaron a partir de las 5 de la tarde. De igual forma, destaca que el incremento no se ha detenido desde entonces.

Usuarios indicaron que Instagram sufrió problemas con algunas cuentas certificadas y el alcance de algunas publicaciones. Además, señalaron que tenía fallas con los likes, historias y las interacciones con sus seguidores.

No obstante, parece que los problemas se extendieron hacia otras cuentas no certificadas, dado que también reportaron fallas semejantes.

“He subido más de dos historias a Instagram y no se logran ver, desaparecen. Me tiene bien harta ese error”, dijo una persona en Twitter. “¿Se ha caído Instagram o es cosa mía? He hecho una historia y no se ha subido”, señaló otro usuario.

LOS PROBLEMAS NO SON SOLO EN INSTAGRAM

De acuerdo a Downdetector, otras aplicaciones de Meta además de Instagram también sufren problemas. Por ejemplo, también hay cientos de reportes de fallas con Facebook y WhatsApp, aunque no hay detalles en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAYORÍA DE ESTAFAS POR WHATSAPP VIENEN DE CÁRCELES, ASÍ PUEDES EVITARLAS SEGÚN EXPERTOS

Asimismo, la aplicación de mensajería instantánea Facebook Messenger registró una caída; las quejas de los usuarios dejan en evidencia que también se registraron varias fallas en su plataforma.

Hasta la tarde de este miércoles, Meta no ha informado sobre las causas de las fallas en sus plataformas. Por tanto, no se conoce si se están tomando medidas para revertir los problemas que sufren los usuarios.