Robó un teléfono en una tienda mordiendo el cable de seguridad, todo quedó grabado

Una mujer, de apellido Qiu, cometió un insólito robo en una tienda en la provincia de Fujian, China, en donde mordió un cable de seguridad hasta romperlo y se llevó un teléfono con un precio de más de 900 dólares.

Las cámaras de seguridad del global grabaron el extraño robo. En las imágenes se ve que Qiu intentó romper con sus manos el cable, pero no lo logró. Poco después, comenzó a morderlo hasta que liberó el iPhone 14 Plus y guardarlo en su cartera.

El medio South China Morning Post indicó que los encargados del local se dieron cuenta rápidamente que un teléfono desapareció. Los trabajadores pensaron que se trataba de un error, hasta que revisaron las cámaras de seguridad.

Caught on Camera: Woman Bites Through Security Wire to Steal iPhone! pic.twitter.com/cAfV7PsDw6

— Geeks Around Globe (@GeeksGlobe) September 5, 2023