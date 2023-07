Secretos, trampas y amenazas: Ya empezó la guerra en Instagram y Twitter y esta es la razón

La empresa Twitter amenazó a la corporación Meta con una demanda tras el lanzamiento de Threads, su nuevo rival directo. Mientras tanto, el magnate Elon Musk dijo que no quiere “trampas” en esta competencia.

Varios medios estadounidenses revelaron que un abogado que representa a Twitter envió una carta a Mark Zuckerberg, CEO de Meta. En este documento, amenazó con una demanda por hacer “trampas” en el desarrollo de Threads.

El equipo legal sostuvo que Meta robó datos para el desarrollo de Threads. Según el abogado, la empresa fundada por Zuckerberg contrató a exempleados de Twitter para desarrollar esta nueva red social.

“Meta cometió la apropiación indebida sistemática, deliberada e ilegal de los secretos comerciales y otras propiedades intelectuales de Twitter”, indica la carta de Alex Spiro, abogado externo de Musk.

TWITTER PIDE CUMPLIR SUS “DERECHOS”

Este documento sostuvo que Meta contrató a los exempleados «retuvieron indebidamente documentos y dispositivos electrónicos de Twitter”. En ese sentido, afirmó que la corporación “deliberadamente” involucró a estas personas en el desarrollo de Threads.

«Twitter tiene la intención de hacer cumplir estrictamente sus derechos de propiedad intelectual», acotó Spiro. “Exige que Meta tome medidas inmediatas para dejar de usar los secretos comerciales de Twitter u otra información altamente confidencial», agregó.

Elon Musk, propietario de Twitter, no confirmó la demanda, aunque aclaró que no está de acuerdo con el lanzamiento de Threads. “La competencia está bien, las trampas no”, dijo en una corta publicación en Twitter.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LO QUE DEBES SABER SOBRE THREADS, LA NUEVA RED SOCIAL DE LAS QUE TODOS HABLAN

El portavoz de Meta, Andy Stone, rechazó el documento y la amenaza de una demanda. “Nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un exempleado de Twitter, eso no es un problema”, aseguró.

Meta lanzó el miércoles su nueva red social, Threads. Esta plataforma fue creada por el equipo de Instagram para ser la competencia de Twitter y más de 30 millones de internautas se unieron en las primeras 24 horas.