VIDEO: Le llovieron las críticas en TikTok después de llorar por no tener vida social debido a que trabaja 8 horas diarias

Una chica rompió en llanto en la red social TikTok, después de quejarse que trabaja ocho horas diarias y no tiene vida social, lo que le valió que le llovieran las críticas de parte de los usuarios.

Con más de 100 mil seguidores en la red social china, Brielle ganó popularidad por mostrar sus ‘outfits’. También lo que vive en su vida cotidiana y sumarse a los trends más populares. No obstante, desde el pasado 16 de octubre, causó molestia en internet tras decir que trabajar ocho horas diarias no le deja tiempo «para hacer nada».

En un video que subió, relató que halló trabajo luego de cinco meses buscando uno. Manifestó que pese a que intentó iniciar con el pie derecho, con el pasar de los días notaba que no le «alcanzaba» el tiempo.

«Salgo de aquí y me subo al tren como a las 7:30 a. m. y no llego a casa hasta las 6:15 p. m. como muy pronto. No tengo tiempo para hacer nada», describió en TikTok.

Su reproche recae también en que sus traslados son muy largos. Esto se debe a que viaja desde Nueva Jersey a Nueva York todos los días, ya que no puede costear un alquiler costoso.

En otro material, la influencer admitió que a hay veces en que llega a casa a las 7:30 pm. Esto, dice, la deja «sin energía» para realizar otro tipo de actividades.

@brielleybelly123 im also getting sick leave me alone im emotional ok i feel 12 and im scared of not having time to live ♬ original sound – BRIELLE

«Quiero ducharme, cenar e irme a dormir. Tampoco tengo tiempo ni energía para preparar la cena. No tengo energía para hacer ejercicio. Conciliar la vida laboral y personal sería más fácil si trabajara desde casa. Sé que podría estar trabajando más tiempo, pero salgo y está literalmente completamente oscuro, como si no tuviera energía», se quejó.

LA LLUVIA DE OPINIONES EN REDES

Su historia se volvió viral rápidamente en TikTok, generando miles de comentarios. Entre las opiniones, la tildaron de «dramática e inmadura», alegando que de eso se trata «el mundo real». Incluso, expresaron que ese horario laboral no es exagerado.

«Además, más allá de la parte social, ¿cómo crees que se pagan las cuentas? ya crece de una vez», «De eso se trata el trabajo ¿qué esperabas? ¿qué durara 3 horas?», «No tienes derecho a quejarte tu horario es normal, si trabajaras 12 horas creería tus lágrimas», «Una queja muy patética», y «Generación Z descubriendo la vida real», condenaron los tiktokeros.

Sin embargo, según Univisión, también hubo un buen número de usuarios que la defendieron ya que se sienten «igual» que ella. Hasta le agradecieron por «gritarlo» en redes.