VIDEO VIRAL: El impresionante iceberg que llegó a las costas de la isla de Terranova en Canadá

Un iceberg de gran tamaño se acercó a la costa de Terranova, en Canadá, la semana pasada, dejando sorprendidos a todos los habitantes locales.

Los principales afectados han sido los vecinos de las casas más cercanas al mar, que se llevaron un buen susto al observar por sus ventanas el bloque de hielo acercándose lentamente.

Tras varios minutos, el enorme iceberg finalmente se alejó de la costa. Sin embargo, causó alerta entre los conservadores del medioambiente

El cambio climático está provocando una serie de alteraciones dramáticas en el clima y el medio ambiente. Este desprendimiento podría deberse al descenso de las temperaturas debido a este fenómeno que actualmente mantiene el hielo en mínimos históricos debido al aumento de los grados en la superficie terrestre.

En Terranova no es especialmente raro ver este tipo de fenómenos. De hecho, la isla es un importante atractivo turístico para los amantes de los icebergs. No obstante, no es común que sean de un tamaño tan significativo.

#Viral, En redes sociales circula un video que muestra un enorme trozo de hielo flotar muy cerca de las casas de la isla de Terranova, en Canadá. Varios afirman que se trata de una consecuencia del calentamiento global.

No es la primera vez que las aguas de Terranova se enfrentan a los icebergs, ya que en 1912 la isla fue testigo del hundimiento del famoso Titanic en el que fallecieron más de 1.500 pasajeros.

Estos trozos de hielo se forman cuando los glaciares se derriten y un pedazo se desprende y flota en el océano. Y es precisamente el calentamiento global que está provocando que los glaciares se derritan más rápido, lo que está resultando que este fenómeno sean cada vez más grandes y más frecuentes.

Sin embargo, esto puede representar un peligro para las comunidades costeras de varias maneras. Pueden dañar las embarcaciones, interrumpir el transporte marítimo y causar inundaciones. En casos extremos, los icebergs pueden incluso destruir viviendas y negocios.