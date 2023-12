﻿ Video Viral: Elefante atacó el carro de una familia de turistas por una insólita razón: papas fritas

Una familia de turistas australianos vivieron una experiencia que nunca olvidarán en la isla de Sri Lanka, cuando un elefante hambriento embistió y destrozó su carro solamente porque quería papas fritas.

Kasun Basnayake, el padre de la familia, relató que estaban de camino hacia un parque nacional cuando vieron al elefante. En el video se puede apreciar el momento en el que el animal se acerca hasta el vehículo y lo embiste fuertemente.

Cuando intentaron escapar, el paquidermo golpeó con sus colmillos las ventanas del vehículo. «¿Podemos salir? Tengo miedo», dice uno de los niños, mientras que la trompa del elefante se movía dentro del carro.

#WATCH 🔴 In Sri Lanka, an elephant climbed into a car to steal French fries. As reported by Bild, it ran onto the road, halted a car with tourists smashed a window, and consumed the leftover potatoes 🍟🐘 pic.twitter.com/WHtGcFhxzM

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 19, 2023