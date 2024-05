FLiRT: La nueva variante del COVID-19 que preocupa en EEUU por su rápida propagación

Las autoridades sanitarias en Estados Unidos están en alerta máxima ante la rápida propagación de una nueva variante de COVID-19, denominada FLiRT. Las mutaciones presentes en esta variante la convierten en una de las más infecciosas hasta la fecha, según los expertos.

Los investigadores descubrieron que se trata de una variante de Ómicron. FLiRT, acrónimo de «Escape from T-cell recognition and Immune-Humoral Response from Ómicron lineages», agrupa a dos subvariantes: KP.2 y KP.1.1. Ambas comparten mutaciones que las hacen más contagiosas que las variantes anteriores de Ómicron.

¿Cuáles son los síntomas de FLiRT?

Los síntomas de FLiRT son similares a los de las variantes anteriores de COVID-19, incluyendo:

Fiebre

Tos

Fatiga

Sin embargo, debido a su mayor transmisibilidad, se recomienda extremar las precauciones para evitar su propagación.

¿QUÉ TAN PELIGROSA ES FLIRT?

Si bien los datos preliminares sugieren que FLiRT no causa enfermedades más graves que las variantes anteriores, su alta transmisibilidad podría generar un aumento significativo en el número de infecciones, especialmente a medida que aumentan las temperaturas en el país.

Por lo cual, expertos llaman a retomar las medidas clásicas para prevenir la propagación del Covid-19, que incluyen:

Distanciamiento social

Lavado frecuente de manos

Uso de mascarillas en espacios públicos

Mantenerse al día con las vacunas y dosis de refuerzo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. afirman que, aunque los casos de hospitalización y muertes por COVID-19 han disminuido en las últimas semanas, la aparición de FLiRT podría revertir esta tendencia.

Por lo tanto, instan a la población a seguir las medidas de precaución mencionadas anteriormente.

Para finalizar, recordaron que la inmunidad proporcionada por las vacunas se desvanece con el tiempo, por lo que, es fundamental que las personas se apliquen dosis de refuerzo periódicamente.