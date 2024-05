Los detalles que reveló en el juicio la exactriz Stormy Daniels sobre su encuentro íntimo con Trump

Muchos fueron los detalles revelados por la exactriz porno Stormy Daniels durante el juicio contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La mujer se presentó a la corte este martes, 7 de mayo, y no dudó en hablar sobre el encuentro íntimo con el republicano.

Lo primero que se supo, según CNN, es que Daniels testificó que Trump no expresó preocupación por su esposa, Melania, cuando tuvieron el encuentro.

Asimismo, Daniels confirmó que tampoco el exmandatario le pidió que lo mantuviera confidencial. “Le dije a muy pocas personas que realmente habíamos tenido relaciones sexuales porque me sentía avergonzada por no haberlo detenido”, dijo Daniels.

Stormy Daniels describió lo que pasó después en la habitación del hotel. “Me quité la ropa y los zapatos. Me quité el sostén. Estábamos en posición de misionero”, dijo.

Pero su relato no se quedó solamente en el encuentro sexual. Nerviosa, la testigo contó cómo conoció a Trump en un torneo de golf cuando tenía 27 años.

“Sabía que era mayor, probablemente mayor que mi padre”, dijo Daniels. Eso lo declaraba teniendo a escasos metros al magnate, quien se encontraba con la mirada perdida al frente, mientras ajustaba su pelo y se ponía las gafas.

“El Sr. Trump dijo que quería cenar conmigo”, refirió la testigo, quien contó cómo llegó a la suite del hotel.

Era “tres veces más grande que mi apartamento (la suite)”, detalló. Precisó que ahí la esperaba el magnate con flores y en pijama de seda que después se cambió por una camisa y un pantalón de calle.

¿POR QUÉ ES CLAVE EL ENCUENTRO CON DANIELS?

El juicio se centra en un reembolso que Trump le hizo a su exabogado personal y «reparador», Michael Cohen. El hombre declaró que le ordenaron pagarle a Daniels 130.000 dólares a cambio de su silencio sobre su supuesta aventura con Trump.

Los fiscales han descrito esto como un intento de «influir ilegalmente» en las elecciones de 2016.

Realizar este tipo de pagos en los Estados Unidos no constituyen un delito. No obstante, la Fiscalía alegó que Trump no declaró ese dinero como gasto de campaña, por lo que violó la legislación electoral estadounidense.

A eso se suma, la presunta falsificación de documentos para ocultar los pagos.

Trump reconoció haber reembolsado el pago a su entonces abogado para evitar la publicación de las controversiales declaraciones. Sin embargo, aseguró que no estaba al tanto de las nimiedades de su campaña.