AD reconoce los resultados de las primarias y aclara que la posición de Prosperi «es personal»

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, aseguró que su partido sí reconoce los resultados de las primarias donde María Corina Machado resultó ganadora.

Además, aclaró que la posición expresada por su candidato Carlos Prosperi es «personal».

«La posición de Carlos Prosperi es personal, no es la del partido. Él no reconoce los resultados, nosotros sí lo reconocemos oficialmente. Los resultados se fundamentan en las cifras reales y en lo que se produjo en las votaciones abrumadoras que vimos ayer», expresó en rueda de prensa.

También apuntó que Prosperi responderá por su posición personal, pero Ramos Allup indicó que «no lo voy a maltratar de ninguna manera, voy a reconocer que él hizo una gran campaña electoral, entusiasmó a mucha gente, pero bueno al final los resultados no lo favorecieron. Despertó más emociones que votos, y esa es la verdad».

#23Oct | Henry Ramos Allup sobre Carlos Prosperi: “es su posición, no la de AD. No lo voy a maltratar, voy a reconocer que hizo una gran campaña electoral pero al final los resultados no lo favorecían… Despertó más emociones qué votos”

Video: @VPITV

pic.twitter.com/qW4y7C3JmX

— Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 23, 2023