﻿ Advierten que restaurantes en Caracas podrían seguir cerrando los primeros meses del año

El consultor gastronómico y presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela, Iván Puerta, advirtió este lunes, 5 de febrero, que seguirán cerrando varios de establecimientos durante el primer trimestre del año.

Hace pocos días el chef Víctor Moreno anunció el cierre de su restaurante Moreno Caracas, reconocido como el mejor de Venezuela por el World Culinary Award. «Cierra sus puertas, porque ya no es un negocio. No puedo mantener una fantasía», dijo.

Al respecto, Iván Puerta apuntó que este caso se seguirá repitiendo y cerrarán más restaurantes. También precisó que esto ocurrirá especialmente en aquellos negocios que están en sus primeros 18 meses de existencia.

«No son noticias alentadoras, pero es una realidad. Cuando tú eres comerciante, inversionista, hay momentos en los que debes tomar decisiones. Se sinceraron», dijo en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy.

CIERRE DE RESTAURANTES

El experto subrayó que no se trata de una «ola de cierres», pero sí habrá varios restaurantes que se verán obligados a cerrar sus puertas. «Siempre los primeros meses del año vienen marcados por cierres. Eso es histórico», acotó.

«En el último trimestre, la gente tiene la esperanza de que va a mejorar, pero no lo hubo, como no ha habido en los últimos tres años. Los negocios que estaban esperando que eso llegara, pero no llegó, estos meses son de tomar decisiones», explicó.

Igualmente, Puerta se mostró optimista y dijo que seguirán presentándose nuevos negocios. Durante el primer semestre de este año, esperan que en Caracas abran unos 40 restaurantes con «mesas de más de 80 comensales».

Puerta señaló que la clase de los restaurantes debe ser tener un «muy buen producto a un muy buen precio y mucha fuerza en el servicio y la atención». En tal sentido, llamó a tener una «propuesta de valor congruente».