﻿ Aseguran que también se puede ingresar al país con «salvoconducto» si el pasaporte está vencido

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT) reveló que es posible ingresar a Venezuela con un salvoconducto emitido desde el consulado, sin importar que el pasaporte esté vencido.

«Si un venezolano está en un país con embajada o consulado, le van a pedir el salvoconducto» dijo la presidente de AVAVIT, Vicky Herrera, en declaraciones a Shirley Varnagy.

No obstante, esta medida no aplica para todos los países y tiene sus excepciones.

“Si el venezolano tiene el pasaporte vencido y está en un país donde no funciona embajada o consulado nacional, como es el caso de Estados Unidos, puede tomar un vuelo regular y no debería tener ningún impedimento para entrar al país”, acotó Herrera.

Mientras tanto, la aerolínea Rutaca desmintió el comunicado donde informaba que no se podría ingresar a Venezuela con el pasaporte vencido.

Según lo reveló el periodista Jeanfreddy Gutiérrez Torres, el mencionado salvoconducto tiene un costo de 50$. Además, detalló que tarda de 7 a 10 días en entregarse, de acuerdo a lo explicado por una agencia de viajes.

No obstante, detalló que aún en la mayoría de los casos no es necesario poseer el salvoconducto. «Desde Estados Unidos algunas aerolíneas omitían pedirlo y la gente abordaba sin problemas».

Rutaca desmiente la veracidad del comunicado. Y desde @AVAVIT1 señalan que no han recibido ninguna comunicación oficial PERO sí es cierto que aerolíneas que antes permitían abordar desde EEUU sin salvoconducto ahora lo exigen, aunque allá no se pueda tramitar como sí en México… pic.twitter.com/uzZJdpOIh2 — Jeanfreddy Gutiérrez Torres (@jeanfreddy) March 18, 2024

Por otra parte, destacó que el pronunciamiento del Saime omite y no explica por completo esta situación.

«Solo dice que es falsa la prohibición en entrada con pasaporte vencido, pero no dice que es posible solo con salvoconducto en países con consulados y no dice nada sobre lo que en la práctica ahora no se puede desde EEUU», señaló.

Además, hizo énfasis en que en la mayoría de los casos ni siquiera es necesario sacar el salvoconducto.

«Colombia está entre los países desde donde se puede viajar a Venezuela con el pasaporte vencido sin sacar el salvoconducto», sostuvo. En este sentido, señaló que el consulado colombiano ni siquiera ofrece el servicio del salvoconducto.

En respuesta a la publicación, el usuario de Twitter (X) @VictorRaffalli señaló que en su caso pudo retornar a Venezuela sin problemas. «Casi cometo el error de pagar el salvoconducto, pero unas viejas haciendo cola en el consulado me advirtieron que no valía la pena porque nunca lo pedían y era solo para sacar dinero. Viajé sin problema», comentó.

No obstante, quien desee tramitar el documento puede hacerlo desde la web de los respectivos consulados.