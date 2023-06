Buhoneros furiosos filtran video del cobro de vacunas de $2 por trabajar en Catia

Esta semana se viralizó un video en que un presunto colectivo informó a los buhoneros de Catia, en el oeste de Caracas, que deben pagar dos dólares a la policía del sector para vender sus productos.

“Los policías ayer no vinieron a cobrarte los dos dólares que tienes que pagar igualito por el trabajo aquí afuera. El que pagan todos los buhoneros. Dos dólares se pagan a diario aquí”, dice un hombre en el video.

Las primeras informaciones indican que el video fue grabado en el bulevar de Catia, en la parroquia Sucre del municipio Libertad. Sin embargo, otras versiones indican que el incidente ocurrió en el bulevar de Sabana Grande.

Colectivos exigen pago de 2 dólares para dejar trabajar buhoneros!! @RPolicial pic.twitter.com/dvODk5Gq2b — CESAR GUARDIOLA (@CESGUAR) June 29, 2023

Igualmente, todo parece indicar a que es un civil el que informa a los buhoneros sobre el aparente impuesto para trabajar. “Todos pagan dos dólares. Me llamó ayer que tú no quisiste pagar. Si no pagas, yo te tengo que quitar de aquí”, dice.

“ESTO NO ES VIOLENCIA”

El hombre aseguró que el impuesto no era “violencia”, sino una “responsabilidad” de los funcionarios de seguridad. “Control Urbano no da permiso para eso. Yo soy el que los autoriza”, acotó.

“Esto no es violencia. Los policías son los responsables de cobrar dos dólares a todos los buhoneros que trabajan en el bulevar. Si no lo vas a pagar, tú no puedes trabajar más aquí”, concluyó en el video.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL VIDEO VIRAL DE LA TRIFULCA ENTRE BUHONEROS Y POLICARACAS EN PLENO BULEVAR DE SABANA GRANDE

Hasta este viernes, 30 de junio, no se conoce sobre algún pago que deban hacer los buhoneros para trabajar en Caracas. Igualmente, los policías no son los encargados de hacer estos cobros, sino las autoridades administrativas.

Este video se viralizó pocas semanas después de una trifulca entre buhoneros y funcionarios de la Policía de Caracas en Sabana Grande. La pelea comenzó porque los agentes hicieron un operativo contra los vendedores informales.