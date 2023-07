Cabello le lanza a la oposición: «El país no ganó nada con ese debate» y advierte que «los estamos cazando»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, arremetió contra la oposición por el primer debate realizado este miércoles y aseguró que los «están cazando».

«Debemos prepararnos si esta gente (oposición) insiste en el tema de la violencia (…) Esta patria hay que amarla y defenderla contra quien sea (…) los estamos cazando. No vayan a decir que no se lo dijimos. Cuando pasen la rayita vamos a hacer lo que tengamos que hacer en el marco de la Constitución y de la ley. Pero más nunca van a volver a gobernar este país ni por las buenas ni por las malas”, expresó.

Asimismo, destacó que en el debate «no hubo ninguna propuesta y el país no ganó nada. Y había que ponerle la nota final para que se hablara de eso».

Diosdado a opositores: “Los estamos cazando. No vaya a decir que no se los dijimos. Los estamos cazando. Cuando pasen la rayita vamos a hacer lo que tengamos que hacer en el marco de la Constitución”… pic.twitter.com/jX7vo7NHD7 — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) July 13, 2023

DIOSDADO CABELLO SOBRE EL DEBATE

«Hicieron una reunión ahí, eso no fue debate, cualquier cosa. Fueron ocho, qué espera uno. Ese fue un debate preparado para ella (María Corina Machado) Capriles no fue (a la UCAB) porque debe unas notas. Hay unos que no los invitaron», comentó.

Cabello también criticó que solo obtuvieron 22.000 espectadores. «¿Eso es un buen número cuando ellos dicen que tienen el 90 % de apoyo en el país? Algo está ocurriendo y no se quieren dar cuenta», dijo.

Diosdado Cabello afirmó que el chavismo «tiene la conciencia tranquila» y que no han inhabilitado «a nadie, cada quién se inhabilita solo».

«Aquí va a haber justicia, todo tiene sus métodos y sus formas. Las instituciones funcionan, el que tenga algo en contra, tiene los mecanismos», manifestó.