Diosdado Cabello cargó contra Ricardo Montaner y Sebastián Yatra: «Estaré muy pendiente de esos conciertos si se dan»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, rechazó la llegada de Ricardo Montaner al país y el posible concierto de Sebastián Yatra.

«Sebastián Lastra quiere venir para Venezuela y el otro ya se vino. Será que ya no gobierna Nicolás Maduro aquí y se acabó la dictadura. ¿Verdad? Porque él no venía para acá porque había dictadura. Lo que ocurre es lo siguiente, todo es por plata», manifestó.

No obstante, advirtió que estará pendiente, no solo de los conciertos, sino también de los venezolanos que acudan a verlos.

«De todas maneras yo estaré muy pendiente de esos conciertos si se dan, para ver quienes pagan ese dinero. Porque a estos artistas los utilizaron como frente ante este país», concluyó.

Asimismo, Cabello hizo énfasis en un tuit escrito por Montaner en 2017, donde expresaba su apoyo a María Corina Machado, Henrique Capriles y Juan Guaidó. «Todos amigos míos guiando a la oposición de la dictadura hacia el voto. Los tres son venezolanos decentes, son de fiar. Pero no se han puesto de acuerdo en unirse y sacar a esta lacra comunista», dijo Montaner en ese momento.

En este sentido, Cabello aseguró que lo que estaban haciendo era pedir invasión en contra del país. «Viene a Venezuela, viene a cantar por la paz por la plata, no es por la vergüenza, porque vergüenza no tiene. No es por la dignidad, porque no tiene», asentó.

«Esos son los que nos quieren fusilar a nosotros, los que quieren fusilar a los que no les caen bien», prosiguió.

Diosdado Cabello arremete contra Ricardo Montaner por haberse atrevido a regresar a Venezuea. pic.twitter.com/ckvjLs7smQ — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) August 31, 2023

SEBASTIÁN YATRA PODRÍA VENIR A VENEZUELA

Por otro lado, el dirigente chavista se pronunció acerca de los rumores de un concierto de Sebastián Yatra en el país.

«Yo no sé quién es, pero lo voy a leer. Me gusta más Sebastián Lastra para él», dijo en modo de burla.

Acerca del cantante colombiano, Cabello recordó dos citas que el artista había pronunciado: «Tu régimen miserable tiene que parar ya», «Que puedan regresar a una Venezuela más próspera».

Según Diosdado, esto quiere decir que ni Montaner ni Yatra tienen dignidad.

«Entonces vienen con su discurso de amor, amor nada, pediste invasión hacia tu propio país. Te fuiste a Cúcuta a pedir que pasaran las tropas para enfrentar al pueblo que estaba desarmado ahí. Y ahora vienen con su cara mal lavada a decir: ‘aquí estoy yo Venezuela, voy a mi concierto, paguen los $300 que vale la entrada'», dijo.