Docentes exigen salarios dignos: En Carabobo darán clases un solo día a la semana por falta de pasajes

Docentes y trabajadores del Sindicato Venezolano del Maestro de Carabobo decidieron incorporarse a las actividades escolares, pero solo un día a la semana. Los educadores afirmaron que no se trata de una medida de protesta, sino que para eso es que alcanza el salario que perciben.

El presidente del sindicato, Guillermo Padrón, explicó que esta medida se tomó debido a la crisis económica que afecta al país. El principal problema para los maestros es que no pueden costear el transporte público para dar clases todos los días.

Padrón indicó que todos los docentes asistirán a los planteles el mismo día para demostrar que están comprometidos con la educación. Además, se impartirán clases y se corregirá el trabajo de los alumnos, señaló el medio Alerta24.

El dirigente sindical también denunció que el gobierno no ha aprobado el contrato colectivo de los docentes y que ha incumplido el que tienen vigente. Además, se han eliminado las primas y otros beneficios económicos.

Padrón dijo que las propuestas fueron aprobadas de forma unánime en una asamblea celebrada el lunes en la plaza Santa Rosa, por lo que se convierten en un mandato a cumplir.

SUSPENDEN SUELDOS A PROFESORES EN BOLÍVAR POR PROTESTAR

La secretaria general del Colegio de Profesores del estado Bolívar, Aída González, denunció que 800 docentes en la entidad fueron suspendidos de su salario por participar en las protestas.

González dijo que esta medida es una forma de coaccionar y amenazar a los profesores para que cesen sus manifestaciones en las que exigen mejoras salariales y laborales.

Asimismo, explicó a Radio Fe y Alegría que la suspensión de salarios es una medida arbitraria y que no tiene justificación. «¿Para qué suspender un salario de 3 dólares a un docente?», preguntó. «Para amenazarlo, para que no iniciaran las protestas».

González hizo un llamado a las autoridades regionales y al Ministerio de Educación para que ofrezcan respuesta a las demandas del gremio.

En el marco de una gran deserción laboral por parte de los educadores, González señaló que solo el 45 % del personal de los planteles se reincorporó a las aulas el 18 de septiembre, como lo ordenó la ministra de Educación. Además, enfatizó en que las instituciones no recibieron mantenimiento durante el período vacacional y que no están en condiciones para dar clases.

«Los 3 dólares que cobra un docente no le alcanzan para llevar el pan a su casa», dijo la profesional al tiempo que añadió: «Estamos en una situación de salud grave y por eso ellos están diciendo que si no hay solución inmediata, no volverán a las aulas».