El video viral del pasajero que fue golpeado brutalmente por chófer porque no pagó el pasaje completo

Un chofer de un autobús y el colector de la unidad agredieron brutalmente a un pasajero en Maturín, estado Monagas. Presuntamente, la golpiza comenzó porque la víctima no pagó el pasaje completo.

El video comenzó a circular en las redes sociales y se puede observar el momento de la agresión. En las imágenes se aprecia cuando el presunto chofer y colector llevan hasta el suelo al joven en plena calle.

Después, le propinaron varios golpes de puños hasta que lo tienen sometido en el suelo. Tras pocos segundos, le dan varias patadas en la cabeza, hasta que el pasajero queda tendido en la acera, notablemente aturdido.

En la ciudad de Maturin chofer y colector de la ruta 16 agredieron a una persona que pago el pasaje completo. @RPolicial pic.twitter.com/gmGbl2jblg — CESAR GUARDIOLA (@CESGUAR) May 21, 2023

El joven parece estar cerca de perder el conocimiento cuando el video finaliza. Mientras tanto, algunos transeúntes dicen que dejen de golpearlo, aunque nadie interviene directamente.

PASAJERO NO HABRÍA PAGADO COMPLETO

De acuerdo al portal El Vigilante, todavía no hay una versión oficial sobre el incidente. Sin embargo, se presume que el joven fue agredido porque no tenía suficiente dinero para cancelar el pasaje del autobús.

Se trata de un chofer y un colector de la ruta 16 de Maturín, quienes agredieron al joven porque no habría pagado todo el pasaje. Igualmente, no se conoce si hay alguna otra razón para la agresión.

Varios internautas mencionan al fiscal Tarek William Saab para que tuviera conocimiento del caso. No obstante, el Ministerio Público no ha anunciado el inicio de una investigación y no se conocen más detalles sobre el incidente.

Hasta la tarde de este lunes, se desconoce el estado de salud del pasajero agredido. Además, no ha trascendido su identidad o la de los agresores.