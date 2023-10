EN VIDEO: Maduro reconoce que hay temas sociales por resolver y da 72 horas para «solucionarlos»

Nicolás Maduro reconoció este viernes que existen problemas sociales que aquejan a la población venezolana, por lo que dio un plazo de 72 horas a su gabinete para dar una solución a ello, la cual anunciará el lunes.

«Estuve compartiendo con Jorge (Arreaza), Delcy y me dijeron que hay una idea, perfecto, pero se ve que hay temas por resolver. Está candente su solución. Debemos solucionarlo con las propuestas que vienen de la base, del pueblo, del liderazgo de calle. Escuchar al pueblo. Yo en 72 horas espero esa respuesta concreta para anunciarla a ustedes», expresó Maduro en una alocución.

En seguida, enfatizó que a la hora del programa «Con Maduro+» se cumplirán las 72 horas».

«A esa hora yo debo anunciar la solución a este tema económico. Le rebajo el plazo a 65 horas, 72 horas tengo yo para anunciarlo», adelantó.

Maduro reconoce el problema social «hay temas por resolver candentes» y anuncia una respuesta en 72 horas…En el programa #ConMaduroMas …. Será Aumento de salario mínimo? ….Le pegó la #Primarias2023 pic.twitter.com/3sHG8z1Y2N — GremioDocente (@GremioDocente) October 21, 2023

No obstante, no reveló si se tratará de un aumento del salario mínimo, el cuál es el mismo desde hace más de año y medio. Dicha remuneración ronda los cuatro dólares mensuales, dado que el primero de mayo, el chavismo optó por no incrementarlo.

MAESTROS, DE LOS SECTORES MÁS GOLPEADOS

Uno de los sectores que más ha reclamado por un salario digno en las últimas semanas ha sido el de docentes, ya que vale recordar que hace un mes aproximadamente la ministra Yelitze Santaella les dijo que por ahora no podían cumplir con sus exigencias de aumento de sueldo, por lo que les pidió que tengan «esperanza» en que la situación mejore.

Según el Sindicato Venezolano de Maestros, el docente «que más gana» recibe un salario de apenas 418 bolívares, alrededor de 12 dólares. Mientras tanto, los trabajadores no docentes tienen un sueldo de 264,94 bolívares mensuales.