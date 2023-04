Guaidó desmintió estar refugiado en la Embajada de Francia: Viajó a Colombia para la cumbre convocada por Petro

Juan Guaidó, candidato a elecciones primarias por Voluntad Popular, emitió un comunicado este lunes en el que informó sobre su arribo a Colombia. En ese sentido, desmintió la versión de que estaba refugiado en la Embajada de Francia ante la posibilidad de ser detenido como circuló en redes sociales.

El dirigente opositor viajó con motivo de la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro este martes, 25 de abril.

En este sentido, informó que solicitará reuniones con las delegaciones internacionales que asistirán.

«Sostendré encuentros con la diáspora venezolana, a quienes el régimen de Maduro ha expulsado y les está negando sus derechos básicos, y de participar en la primaria de este año y en las elecciones presidenciales», indicó.

«Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México», agregó Guaidó. Además, adelantó que abogará por la creación de un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto.

#AHORA | Juan Guaidó confirmó a través de un comunicado que llegó a Colombia y busca participar junto a la delegación de oposición en la Cumbre Internacional sobre Venezuela. Además, denunció el incremento de amenazas y persecución en su contra y su familia. pic.twitter.com/kzahZ5uz01 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 24, 2023

LA LUCHA DE GUAIDÓ

«Nuestra lucha es para que los derechos de los venezolanos valgan. Para que su voto valga, seguiré elevando la exigencia de nuestros venezolanos en el exilio que reclaman participar en la primaria, las elecciones presidenciales y las que seguirán», dijo el candidato por Voluntad Popular.

«No voy a parar de denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Exijo la libertad de los casi 300 presos políticos que permanecen en los calabozos, que se deje de perseguir a mi familia, a mi equipo y a los que luchan por una mejor Venezuela. Nuestra lucha es por elecciones libres y por el respeto a los derechos humanos», prosiguió el dirigente.

Por otra parte, denunció que en los últimos días el Gobierno de Maduro a elevado las amenazas en su contra. Aseveró que el objetivo del chavismo es callar su voz. «Yo no voy a permitirle eso a Maduro. A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo».

«La lucha por la libertad de Venezuela exige hacerlo unidos, y pasa por lograr las garantías necesarias para una primaria que se respete y que sea el factor aglutinador de la mayoría. Para que esa lucha funcione, tenemos que lograr que la elección presidencial sea realmente una oportunidad de cambio y de reencuentro para Venezuela», concluyó Guaidó.