Inició el pago del Bono Carnavales Felices 2024, este será el monto que repartirán

Desde este lunes 12 de febrero y hasta el próximo 20 del mismo mes se estará llevando a cabo la entrega del Bono Carnavales Felices 2024 a través de la Plataforma Patria.

La distribución de este bono especial se llevará a cabo de forma progresiva y aleatoria a través del Sistema Patria. Aunque no hay garantías de recibirlo, cualquier persona registrada en la plataforma podría ser beneficiada.

Como es costumbre, el canal Patria Digital de Telegram informó que la entrega se realizará de manera directa. Cada beneficiario recibirá un aporte de 180 bolívares, «para contribuir a sus celebraciones carnavalescas.

Para este martes, 26 de de febrero, el precio del dólar se ubicó en 36,31 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Por lo cual, los 180 bolívares repartidos por Patria equivalen a $4.95.

«Venezuela se llena de color y alegría en estos Carnavales, un espacio para el esparcimiento de la cultura, la tradición y el disfrute del pueblo», será el mensaje que recibirán los beneficiarios a través del número corto 3532.

Carnavales Felices 2024 Inicia la entrega del Bono Carnavales Felices 2024 enviado por nuestro Presidente @NicolasMaduro a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar entre los días 12 al 20 de febrero de 2024. pic.twitter.com/IuWzhvfT54 — Plataforma Patria (@PlataformaPatri) February 12, 2024

Asimismo, todo aquel seleccionado por el Sistema Patria recibirá una notificación a través de la aplicación veMonedero.

El Sistema Patria aconseja que en caso de no recibir ningún bono las personas pueden enviar un mensaje para intentar activar su cuenta. Para ello deben escribir un SMS al número 3532 con la palabra «Bono», seguida de su número de cédula. No obstante, este método no tiene ninguna garantía y el mensaje puede tener un costo en bolívares.