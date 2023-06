Investigarán también a productores de Trujillo que desecharon alimentos ante la falta de combustible para su traslado

El fiscal Tarek William Saab informó este sábado que también se abrió una investigación contra productores de Carache, estado Trujillo. Esto, por desechar alimentos ante la falta de combustible para su traslado, tal como ocurrió en Táchira.

«Ministerio Público designó a Fiscalía 23 Nacional en Materia de Delitos Económicos para investigar y sancionar irregularidades cometidas por un sujeto que destroza en Carache, Trujillo, una gran cantidad de alimentos», escribió en Twitter.

#AHORA @MinpublicoVEN #designa #Fiscalía 23 Nacional en Materia de Delitos Económicos: para #investigar y #Sancionar irregularidades cometidas por un sujeto 🐀 que destroza en Carache Trujillo: gran cantidad de alimentos, generando zozobra al pueblo y atentar contra la seguridad… pic.twitter.com/RiksscS3r1 — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 17, 2023

Agregó que el agricultor está «generando zozobra al pueblo«. Además dijo que «atenta contra la seguridad agroalimentaria«.

Al igual que como ocurrió en Táchira, los productores de Trujillo grabaron un audiovisual botando las cosechas. En esta ocasión, decidieron filmarse cuando tiraban la producción de tomates por la falta de diésel para su distribución.

SIN ATACAR EL PROBLEMA DE RAÍZ

Este productor, al igual que el de la entidad tachirense que se deshizo de varios kilos de cambures, quiso visibilizar la triste realidad del campo y los agricultores venezolanos. Estos sufren debido a la escasez de combustible que vive el país.

No obstante, se criminaliza la denuncia al designar fiscales para investigar tales casos, mientras se hace caso omiso al problema de raíz que es la falta de combustible.

Tras este anuncio del Ministerio Público, usuarios en redes sociales criticaron que se ataque a los productores y no al origen del inconveniente. En Twitter, múltiples usuarios criticaron el accionar de Saab.

«Te invito a investigar todas las estaciones de servicio de gasolina donde permiten pasar miles de los mal llamados VIP», «el problema no es que boten la comida, el problema es que no hay gasolina, pero ustedes quieren hacer ver que todo funciona perfecto», «¿Por qué no se reúnen con ellos para buscar soluciones? El tema tiene que ver con la escasez de gasolina y la logística para llevar la cosecha a los centros de acopios», recriminaron varios tuiteros.