﻿ Chavismo marcha desde Parque del Este: Jorge Rodríguez dice que los opositores "salieron corriendo"

El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, lideró la marcha organizada por el chavismo en Caracas.

Desde tempranas horas de la mañana, los militantes del PSUV se reunieron en las afueras del Parque del Este. Esta marcha tiene como objetivo llegar hasta Miraflores, en conmemoración de la democracia en Venezuela.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando pasaron por la Plaza Altamira de Chacao. Rodríguez aprovechó para dar algunas palabras con motivo de la retirada de la concentración convocada por la oposición.

«Ellos saben que no cuentan, ni remotamente, con la fuerza para oponerse a esta marea. Fíjate lo que pasó, pasamos por la plaza Altamira y pensábamos saludar a la gente que estaba allí y no había nadie, esto estaba desierto. Me dicen que salieron corriendo, no les gusta la alegría, no les gusta la democracia y el pueblo», comentó.

El chavismo, incluso, instaló una tarima en el lugar para concentrase durante unos minutos, antes de seguir con su paso.

#EnVideo📹| Presidente de la Asamblea Nacional @jorgerpsuv destacó la Gran Movilización que superó las expectativas, reafirmando el mensaje que quiere el pueblo venezolano: La construcción, la recuperación económica y la verdadera democracia.#FuriaBolivarianaActiva pic.twitter.com/k19XFSPyLM — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 23, 2024

LA MARCHA DEL CHAVISMO

Por otra parte, Jorge Rodríguez aseguró que la concentración reafirma el “espíritu del 23 de enero”.

“Hoy se reivindica en una democracia de verdad. Venezuela está en paz, los venezolanos quieren seguir trabajando”, aseveró.

Asimismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez comentó que este martes «es un día de celebración, lo que significó derrocar las dictaduras de las élites».

«El camino para el pueblo venezolano es la democracia», ya que la paz «permite que las capacidades de nuestro país puedan desarrollarse», expresó.

#EnVideo📹| Vicepresidenta Ejecutiva @delcyrodriguezv llamó al pueblo venezolano a mantener la paz, afirmó que La Furia Bolivariana defenderá la integridad y la soberanía. «El pueblo quiere paz y marchar hacia el 2030 con las 7T», enfatizó. #FuriaBolivarianaActiva pic.twitter.com/T1jQQ8yCY1 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 23, 2024

De igual forma, el presidente Nicolás Maduro publicó un video de la marcha chavista pasando por Altamira, rumbo al centro de Caracas.

«Eran las 12:34 p.m. del 23 de enero pasando por plaza Altamira. Saquen sus propias conclusiones. Somos mayoría, somos alegría», dijo.