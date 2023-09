La rueda de prensa del alcalde Darwin González que dio de que hablar, no respondió preguntas

En medio de los señalamientos por corrupción, el alcalde de Baruta, Darwin González decidió ofrecer una rueda de prensa para aclarar ciertos puntos sobre las investigaciones. Sin embargo, un hecho marcó el evento al no querer atender a los medios de comunicación y responder ninguna pregunta.

“Quiero decir que estamos en una fase de investigación. Por tal motivo no tengo acceso a expedientes. Y sería irresponsable declarar sobre algo que desconozco y no he tenido acceso”, dijo sobre los casos de corrupción.

“Hablan de un funcionario que supuestamente recibió pagos o sobornos. Quiero ser categórico (ese funcionario), entró al cargo en diciembre 2021. No podría recibir dinero antes como se ha señalado. Por lo tanto eso es falso”, añadió.

Declaraciones sobre la situación que involucra a dos ex-funcionarios de la Alcaldía de Baruta. pic.twitter.com/xRwcThrTDb — Darwin González (@darwingonzalezp) September 7, 2023

Por otra parte, indicó que se le acusa por otorgar permisos a la Constructora HP. En este punto, aclaró que en su gestión, que inició en 2017, solo ha otorgado dos permisos de inicio de obras y una sola de culminación de obras.

«Hay siete construcciones por los hermanos Perdomo. Cinco fueron permitidas antes de mi gestión. Se me ha acusado de promulgar una ordenanza que beneficia a constructores por el tamaño de los edificios. En su momento hicimos objeciones a la ordenanza. Pero igual se promulgó y eso es legal. Yo no firmé la ordenanza porque no estaba de acuerdo. Así que también es falso», acotó.

LA POLÉMICA CON LA PRENSA

Tras sus declaraciones, Darwin González se fue del lugar sin responder las preguntas de la prensa.

«Termino esta declaración a los medios diciéndoles que si me quieren acompañar los espero en la urbanización San Román, donde estamos realizando una gestión operativa, que es la nueva forma de gestión de la alcaldía. Muchísimas gracias, los que me quieran acompañar los espero allá», dijo.

Después de decir estas palabras se paró rápidamente y salió por la puerta trasera sin hablar con nadie. Mientras tanto, los periodistas presentes le pedían que respondiera algunas preguntas.

El alcalde de Baruta, @darwingonzalezp, convoca a los medios tras cinco meses de silencio.

Declaró 10 minutos y luego se retiró sin dejar a la prensa preguntar.

Reconoció que de 7 obras de la Constructora HP, él aprobó dos y una culminación de obra. pic.twitter.com/ZyRat0ixas — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) September 7, 2023

«Es una grosería y falta de respeto, aquí se convocó a una rueda de prensa no a una declaración. Menos pararse como se paró e irse así», fueron algunos de los comentarios de la prensa.

Incluso, después de conversar con su jefe de prensa, los periodistas le dijeron que le indicara que volviera que lo estaban esperando. Sin embargo, el trabajador de la alcaldía se negó a hacerle el llamado al alcalde.