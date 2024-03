¿Sigue la Unidad? Las razones de UNT para inscribir a Manuel Rosales para las elecciones

El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) aseguró que inscribieron a Manuel Rosales para las elecciones presidenciales porque «las fuerzas opositoras se encaminaban a quedar fuera de la carrera electoral».

«Con absoluta responsabilidad ante el país que reclama un cambio, UNT inscribió al gobernador del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, como candidato presidencial para la elección del venidero 28 de julio», indicó en un comunicado.

En el texto no explican por qué decidieron inscribir a Rosales en lugar de la candidata de la oposición Corina Yoris.

«Por circunstancias aún no explicadas, las fuerzas opositoras se encaminaban a quedar fuera de la carrera electoral y algo en lo que hemos sido claros y firmes es que la abstención no es opción», señaló la tolda política.

«Como partido comprometido con la ruta electoral, aún en las peores condiciones, tomamos una decisión valiente, histórica y responsable. Desde este momento nos disponemos a reconciliar a la alternativa democrática para salir lo más unidos posible a recorrer las calles y los pueblos de Venezuela», añadió.

¿QUÉ HA DICHO LA OPOSICIÓN?

Este lunes en horas de la mañana la candidata opositora Corina Yoris convocó una rueda de prensa a la que no asistió Rosales. No obstante, el gobernador zuliano había asegurado que estaba alineado con la Unidad Democrática y que la tarjeta de su partido estaba disponible.

Yoris explicó que ella no estaba inhabilitada por el sistema, sino que el CNE bloqueó el acceso de la MUD y de UNT. Por lo cual, la dirigencia opositora aclaró que no tenían la opción de inscribir a nadie.

🔵 Corina Yoris: Yo no soy la sustituta de María Corina Machado, estoy representándola en una elección, y seguiremos luchando por su habilitación. 🗣 "Estoy representando la unidad en los partidos políticos. Soy la candidata, soy yo quien debe defenderla". 📌 VPITV pic.twitter.com/SUL3YlgKd5 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 25, 2024

Durante el resto del día el sistema estuvo cerrado para el partido UNT hasta que, por circunstancias aún no explicadas, los dirigentes del partido zuliano lograron ingresar a último minuto, pero decidieron inscribir a su candidato Manuel Rosales. Además, el sistema también permitió que Fuerza Vecinal postulara a Rosales.

Mientras esta alianza ocurría la Unidad Democrática denunciaba que aún estaban intentando ingresar al sistema, pero no podían.

«A menos de 30 minutos para que cierre el plazo de postulación, Nicolás Maduro nunca ha permitido que se nos dé acceso al sistema de postulaciones para poder inscribir la candidatura de la Unidad. La inmensa mayoría del pueblo quiere votar para con la fuerza del voto lograr el cambio para Venezuela», dijo.

URGENTE: Nicolas Maduro NO permitió la postulación de la candidatura unitaria NUNCA se nos permitió el acceso al sistema de postulaciones!! Desde el mismo dia jueves 21 a las 6 am hemos intentado sistemáticamente el acceso al sistema y no fue posible. Exigimos que se… pic.twitter.com/a2bQO6hIpC — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 26, 2024

Tras el cierre del proceso, la Unidad volvió a pronunciarse. «Nicolás Maduro no permitió la postulación de la candidatura unitaria. Nunca se nos permitió el acceso al sistema de postulaciones. Desde el mismo día jueves 21 a las 6:00 a.m. hemos intentado sistemáticamente el acceso al sistema y no fue posible. Exigimos que se restituya el plazo para postular que es nuestro derecho», indicó.

Hasta ahora, la líder opositora María Corina Machado no se ha pronunciado con respecto a esta candidatura. De igual forma, se desconoce si Rosales contará con el apoyo de la Unidad Democrática en Venezuela.