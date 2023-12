﻿ Las revelaciones de Álex Saab, en el podcast de Maduro habló de lo que vivió mientras estuvo en prisión

El empresario Alex Saab, quien estuvo preso varios años en Estados Unidos acusado de conspiración para lavar dinero, se pronunció el jueves por primera vez sobre el tiempo que estuvo detenido en Cabo Verde y el día que fue enviado a Venezuela.

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, tras una alerta roja de Interpol. «No era nada, era un vil secuestro. La primera noche me ponen en un calabozo oscuro, pequeño, como de dos metros», apuntó.

«Me llevan a la cárcel de San Vicente, un calabozo oscuro, sin baño, sin nada. Incomunicado, en las peores condiciones, con un balde para hacer las necesidades cuando tuviese que hacer algo», dijo en el pódcast de Maduro.

Según Saab, los carceleros abrían la puerta una vez al día para que botara sus necesidades. «Si quería tomar agua, debía echarla en el mismo balde. El primer día no tomé agua, pero ya al segundo no hay más opción», aseguró.

DICE QUE LO TORTURARON

Saab dijo que un preso se acercó para decirle que estaban pagando 100.000 dólares para asesinarlo. «Había un cuchillo adentro. Creo que le mandaron a decirme; todo fue un plan», expuso, sin dar más detalles.

También aseguró que lo torturaron en varias ocasiones durante su estancia en las cárceles de Cabo Verde. Incluso, aseguró que los torturadores le pedían que se pronunciara en contra del gobierno de Maduro.

«Me esposaron de pies y manos en la silla y me acuestan en el piso. Sacan una talla, me la colocan en la cara y me empiezan a echar en la cara poquito a poco para que sintiera que me ahogaba», dijo Saab.

El empresario también dijo que después lo trasladaron hasta la Isla de Sal, en donde «hicieron lo que quisieron». «Me dieron durísimo. Eso pasó todos los meses hasta octubre, casi todos los días», afirmó Saab

«Me daban golpes, llegué a tener casi todo el cuerpo morado. Me cortaban los brazos, pero no profundo, sino en carne viva y estaba con los brazos estirados atrás amarrado. Me ponían las luces en la cara, me echaban alcohol», relató.

DÍA DEL CANJE

Tras más de un año en Cabo Verde, Saab fue extraditado hacia Florida el 16 de octubre de 2021. Sin embargo, el empresario no dio detalles sobre su experiencia en Estados Unidos y el proceso judicial en su contra.

Saab dijo que el lunes, 11 de diciembre, lo trasladaron a una «celda de vidrio» con temperaturas bajo cero. «No me dijeron nada. Decían que no sabían qué pasaba (…) Estuve dos días sin comida ni agua», apuntó.

Ya el miércoles, a las 5 de la mañana, lo trasladaron hacia la corte, en donde esperó varias horas. «Terminé dentro del carro dándole las gracias a Dios porque ya íbamos hacia el aeropuerto», indicó el empresario.

Saab aseguró que lo subieron esposado al avión, en donde estaba Roger Carstens, el representante de la Casa Blanca para negociar la liberación de estadounidenses detenidos en el extranjero, y otros funcionarios.

«Despegamos y hacen que me quiten las esposas. Ya con él y su equipo, el trato fue excelente. Ahí me enteré hacia donde iba. Me explicaron que primero iban a verificar en el avión de Venezuela y que yo estuviera».

Tras cumplir el protocolo correspondiente, Saab llegó a San Vicente y las Granadinas, en donde se encontró con Jorge Rodríguez. «La verdad es que le tengo demasiado agradecimiento por su persistencia», dijo.

Finalmente, Saab aterrizó ese miércoles en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Se reencontró con su esposa, Camila Fabri, y sus dos hijos, para luego reunirse con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.