Lo que dijo Douglas Rico del video viral del azote de los Valles del Tuy «El Gordo»

El director del Cicpc, Douglas Rico, se pronunció sobre el video viral de «El Gordo», un peligroso delincuente que mantiene azotado a los Valles del Tuy en el estado Miranda. Rico aseguró que ese material es de vieja data, pero que aún están tras su captura.

«En relación al video realizado por este delincuente que se hizo viral. La policía científica informa a la ciudadanía, que este video es de vieja data», indicó el comisario en su Instagram.

En ese sentido, dijo que el sujeto está identificado como Antonio Florencio González Álvarez, de 31 años de edad. El antisocial pertenece a la banda criminal llamada «Los Sanguinarios».

Rico explicó que ese grupo delictivo «opera en Altos de Soapire de Valles del Tuy, cometiendo homicidios, secuestros, extorsión y lesiones».

«No obstante, todos los órganos de seguridad continúan tras la búsqueda de este criminal al igual que todos los integrantes de dicha organización», añadió.

Comentó que a «El Gordo» se le solicita por los delitos de homicidio intencional «calificado con alevosía y por motivos fútiles en la ejecución de un robo, lesiones graves y asociación para delinquir«.

«No daremos tregua a la delincuencia», apuntó.

EL VIDEO EN CUESTIÓN

En el material, alias «El Gordo» aparece enviando una amenaza a varios sectores de Valles del Tuy. «Espero que cuando los llamemos no me corten el teléfono… Esperemos que nos cooperen (pago de vacuna). Les haremos un llamado a cada uno, y el que no coopere espero no llegarle a su casa a lanzarle esta bomba», advirtió.

«Estamos en todos lados. Espero y aspiro que no se pongan rebelde. El que trabaje en una vaina rara con el gobierno, le metemos 32 (disparos) o una bomba en su casa», avisó el hampón.

Mientras tanto, ALIAS El Gordo. Con su manual del P$UV amenaza a las voceras de los consejos comunales de los Valles del Tuy para que puedan cooperar con su causa con unas bolsitas CLAP para poder comprarse unas botellas de agua bendita para purificar el alma de las Doñas del… https://t.co/EdUbGFHBIb pic.twitter.com/7SHhHKapAl — Cesar Moya (@zuricht94) July 21, 2023

Pese a la aclaratoria del director del Cicpc, usuarios opinaron que si «El Gordo» está libre, da igual si el video es viejo o no.

«Por vieja data que sea, si sigue en libertad, el video está más vigente que nunca«, aseveró un ciudadano en Instagram.