EN VIDEO | Lo que dijo Maduro sobre el reconocimiento de EEUU y la UE a las presidenciales de 2024

Nicolás Maduro habló sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para 2024, y restó importancia al reconocimiento o legitimidad que le puedan dar Estados Unidos (EEUU) o la Unión Europea (UE) a estos vitales comicios para el país.

“A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo y las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no digan, que reconozcan o no reconozcan”, dijo Maduro cuando fue cuestionado al respecto durante una conversación con el economista Alfredo Serrano Mancilla en el programa La Pizarra.

“Me vale medio lo que opine el imperialismo, la derecha o Europa del proceso democrático venezolano”,agregó.

En este sentido, afirmó que el próximo año se llevaran a cabo dichos comicios. Esto, a su juicio, confirma que existe «democracia» en el país.

“En 2024 vendrán las elecciones presidenciales, el pueblo votará, el pueblo elegirá y seguiremos adelante, y el presidente o la presidenta que se elija en Venezuela se juramentará el 10 de enero de 2025 y seguirá el curso de nuestro país, en paz, en democracia, con protagonismo popular”, sentenció.

EN VIDEO | Nicolás Maduro afirmó que “le vale medio” que EEUU y la UE no reconozcan las próximas elecciones presidenciales de 2024, durante entrevista con el economista Alfredo Serrano Mancilla este #11Mar 📹 Video: La Pizarra pic.twitter.com/LE6fusKsZL — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 11, 2023

DESCONOCIMIENTO DE ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2018

Es importante recordar que en 2019 más de 60 países desconocieron el segundo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero de ese año.

Dichos países consideraron que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 no fueron libres ni transparentes. Esto inclinó la balanza, en la mayoría de los países occidentales, a favor del entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó. Este se proclamó presidente interino a inicios de 2019 en desconocimiento a Maduro.

Desde entonces se ha intentado instaurar un proceso de negociación el cual no ha rendido los frutos esperados.

Igualmente, se mantienen los esfuerzos por mantener el proceso de diálogo abierto. No obstante, las últimas declaraciones del chavismo afirman que no se sentarán de nuevo en la mesa de negociaciones hasta que EEUU y la UE no quiten las sanciones que pesan sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.