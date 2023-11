MP traslada el caso de Canserbero a Caracas tras años tratándose en Maracay

El fiscal general Tarek William Saab informó este domingo que el Ministerio Público (MP), tras reabrir el caso del rapero Canserbero, decidió trasladarlo a Caracas luego que por años se tratara en Maracay, ciudad donde el icónico artista murió en 2015.

«Luego reabrir el caso “Canserbero”, hemos solicitado radicar el caso a la ciudad de Caracas (luego que por años estuviera en Maracay)», expresó Saab en Twitter (X).

En seguida, dijo que conjuntamente con la Fiscalía 85 Nacional Plena, ordenó a la dirección general de apoyo a la investigación penal, «trasladar expertos de la unidad criminalista de campo al lugar donde se reconstruirán los hechos».

Saab agregó que también se entrevistarán en las próximas horas a los familiares de Tyrone González «Canserbero». Añadió que ya ha entrado en contacto con ellos.

Además, el encuentro con la familia del rapero será en la sede principal del Ministerio Público.

#AHORA el @MinpublicoVEN luego de #Reabrir el caso “Canserbero”, hemos #Solicitado #Radicar el #Caso a la ciudad de #Caracas ( luego que por años estuviera en Maracay ) y conjuntamente con la #Fiscalía 85 Nacional Plena: he #ordenado a la Dirección General de Apoyo a la… pic.twitter.com/hHCdnMZn6L — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) November 12, 2023

MUERTE DE CANSERBERO

Canserbero es una de los artistas más célebres de Venezuela. Además ha colado como uno de los mejores en la cultura del rap dado el contundente mensaje de sus letras.

La muerte del intérprete de temas como «Es Épico», «Llovía» o «Cuando vayas conmigo» siempre ha estado rodeada de un halo de incertidumbre. Esto se debe a las distintas versiones contradictorias.

Al «Can» lo encontraron muerto en las afueras de un edificio de la urbanización Andrés Bello de Maracay. Una de las afirmaciones era que se lanzó desde el décimo piso del apartamento.

Supuestamente, Canserbero estaba en la vivienda con su amigo Alfonzo Molnar, dado que quería ayudarlo porque presuntamente, el artista padecía esquizofrenia. Ese mismo día, Molnar murió apuñalado. Su esposa y única testigo, dijo que el rapero entró, apuñaló a Alfonzo y luego se quitó la vida al lanzarse por la ventana.

No obstante, hermanas del rapero desmintieron la versión de la esposa de Molnar afirmando que él no padecía una enfermedad mental. Además indicaron que de haber apuñalado a Molnar, Canserbero debía tener las manos ensangrentadas, lo cual no fue así.