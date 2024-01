﻿ "No tengo duda que va a estar en el país": Julio Castro habla de la nueva variante del COVID-19 y pide volver a utilizar tapabocas

El médico infectólogo Julio Castro señaló este lunes que los venezolanos deben volver a utilizar tapabocas en ciertos espacios debido a que la nueva variante del COVID-19 puede llegar al país.

«No tengo la información exacta de que esté o no, pero no tengo ninguna duda que Pirola va a estar en el país si no es que ya está, porque es lo que ha pasado todas las veces. Aunque a mí no me preocupa Pirola en Venezuela en lo particular porque después va a venir otra cepa. Independientemente de la variante nuestras medidas tienen que cambiar en la medida que vamos a tener un brote», dijo.

En ese sentido, exhortó que en los hospitales y centros de salud se deben utilizar tapabocas y dividir a los pacientes que tengan síntomas respiratorios con el resto para evitar contagios.

«Pero se sugiere que con lo que está pasando usted utilice tapabocas en el Metro porque hay una gran cantidad de gente. Si usted va a la playa o está comiendo en un restaurante al aire libre no es necesario usar tapabocas», dijo durante una entrevista con Shirley Varnagy en Onda.

Destacó que aunque la persona tenga un COVID-19 leve o sea asintomático puede tener secuelas.

«La solución no es infectarnos todos, es más bien prevenir la infección y controlar los contagios (…) No podemos dejar que se colapsen los servicios de salud», comentó.

Asimismo, recordó que en 2020 y 2021 hubo muchas personas infectadas, pero esa no es la situación actualmente.

«En 2023 hubo altos y bajos, aunque seguía habiendo casos de COVID. No había 1.000 pero había 10. Y ¿Qué pasa en este momento? El número de casos vuelve a aumentar en la mayoría de los países del mundo. Y aunque no llegamos a los 1.000 que había antes, llegamos a 400 y ¿Qué pasa con los sistemas de salud? Que están diseñados para atender a 500 personas y eso hace que empiecen a sobrecargarse de pacientes con patologías respiratorias», explicó.

Castro resaltó que en el mundo hay un brote de casos, pero también hay síntomas respiratorios donde hay COVID-19, influenza y virus sincitial respiratorio. «No luce lógico que las medidas que estamos utilizando en octubre de 2023 sean las mismas que utilicemos ahora», apuntó.