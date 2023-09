Piden conocer el paradero de los reclusos de Tocorón: “Estamos desesperados y necesitamos saber»

Ya pasaron varios días de la operación militar para tomar el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón. Sin embargo, para este viernes, los familiares de los reclusos no conocen el paradero de sus seres queridos.

«Estamos desesperados y necesitamos saber de nuestros familiares de que están ahí. Nadie nos da información. Lo que hacen es corrernos. Nosotros solo queremos saber de nuestros familiares porque los amamos, sean lo que ellos sean», dijo una mujer.

#Aragua #22sept familiares de reclusos del centro penitenciario #Tocorón exigen sabes de sus privados de libertad, dicen haber ido incluso a la morgue y desconocen su paradero. Esto ocurre en las afueras de la cárcel. pic.twitter.com/08LCzqYO2R — Carmen E. Pecorelli (@CarmenPecorelli) September 22, 2023

A las afueras de la cárcel de Tocorón hay decenas de personas esperando respuestas. «Necesitamos saber de ellos. Ayúdenos a que tengamos una información. Que saquen un listado de los que están ahí adentro que necesitamos esa información», contó.

«NO SABEMOS NADA»

Otra mujer aseguró que, aunque no hay reporte de reclusos fallecidos, sí hubo muertos durante la operación. En tal sentido, fue hasta la morgue en Caña de Azucar, en Maracay, pero tampoco les dieron respuestas sobre el paradero de sus familiares.

«Han pasado casi cuatro días y nada que nos dan información. No sabemos nada. Hay muertos y dicen que no hay muertos. Fui a la morgue de Caña de Azúcar y me dijeron que (los cuerpos) los pasaron a la morgue de Bello Monte, pero allá me dijeron que tampoco están», dijo.

Trascendió que 118 reclusos de la cárcel de Tocorón fueron trasladados a la prisión de Uribana, en el estado Lara. El Observatorio Venezolano de Prisiones dijo que otros 182 privados de libertad serán llevados también a este centro de reclusión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS | ESTAS SON LAS ARMAS Y MUNICIONES QUE TENÍAN EN SU PODER LOS REOS EN TOCORÓN

118 presos de Tocorón llegaron ayer a la cárcel de Uribana en #Lara, quienes junto a otros 182 reos que se espera que trasladen en las próximas horas, para un total de 300 reclusos, serán distribuidos en penales de la entidad larense. pic.twitter.com/hoN8Jm9kxq — Obs. V. de Prisiones (@oveprisiones) September 22, 2023

Tras la toma de la cárcel de Tocorón, las autoridades afirmaron que iban a desalojar toda la instalación. Después iban a trasladar a los reclusos hacia otras prisiones del país, aunque no han dado más detalles.

Mientras tanto, se filtran imágenes de las irregularidades que ocurrían trás las rejas en Tocorón. Aparentemente, los reclusos tenían en su poder armas y municiones, mientras que contaban con una piscina, restaurante, viviendas improvisadas y hasta zoológico.