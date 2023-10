Prosperi criticó realización de las primarias y afirmó que no puede «avalar» sus resultados

El candidato por Acción Democrática en las primarias, Carlos Prosperi, volvió a criticar la organización de las primarias por lo que aseguró que no puede «avalar» el proceso y sus resultados al considerar que atentó «contra el derecho a expresarse de los venezolanos».

Así lo declaró por un video compartido a través de las redes sociales.

«Yo decidí participar en las elecciones primarias a pesar de todo lo que habíamos visto porque soy un demócrata, pero hoy tengo que hablarle con mucha sinceridad al país, como siempre lo he hecho. Hoy nos hemos conseguido con que todo lo que habíamos denunciado en días anteriores es lo que hoy está pasando. Dónde además habíamos denunciado que los miembros de mesas no les llegaban sus credenciales, tuvimos limitaciones con eso. Habíamos denunciado nucleación de los centros, hoy nos conseguimos con una nueva nucleación dónde muchos hermanos no saben adónde votar», dijo el dirigente adeco en el mencionado clip.

«Se les planteó a la Comisión Nacional de Primaria que teníamos que postergar el proceso unos días más, nos respondieron que no, que se tenía que dar», agregó antes de afirmar que finalmente participó porque es «un demócrata».

«Pero yo hoy no puedo avalar cualquier tipo de acciones que atenten contra el derecho a expresarse de los venezolanos», precisó al tiempo que estimo que entre un 8 y 10% de los centros estipulados para la elección no se pusieron en funcionamiento.

CRITICÓ QUE SE HAYA RECHAZADO APOYO DEL CNE

Prosperi aseguró también que fue un error el no haber aceptado la ayuda técnica que ofreció el Consejo nacional Electoral (CNE).

«Hablo como Carlos Prósperi, como un joven que tiene un compromiso con el país, con nosotros no van a contar para unos resultados electorales que no es la realidad de lo que hoy se expresa, y todo esto se debe que por no haber contado con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, lamentablemente hemos visto el desastre en que estamos hoy», puntualizó.

Por último, llamó a «construir una salida real y verdaderamente unitaria con la posibilidad de participación de todos nuestros hermanos para ponerle fin a la mayor crisis que hemos visto en estos 24 años».

«El Sumate ha sido el Consejo nacional Electoral de los que tanto han criticado y hoy rechazo esas actitudes y no van a contar conmigo para unos resultados electorales sesgados, donde mucha gente no ha podido participar y otra donde nos impidieron poder hacer los reclamos necesarios para que el pueblo garantizara una verdadera victoria», sentenció Prosperi.