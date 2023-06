¿Qué ocurre con los productores venezolanos? Estos son los casos que se han viralizado y los cargos que se le acusan

En las últimas horas, el Ministerio Público ha ordenado la detención de algunos productores de frutas y verduras en el interior del país.

Estos individuos decidieron botar camiones cargados de cambures, tomates y zanahorias ante la falta de combustible para trasladarlo a otros estados. Sin embargo, estas acciones han causado repudio y rechazo en varios sectores de la sociedad venezolana.

Cabe recordar, que según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida(ENCOVI), en 2022 el 50,5 % de los venezolanos vivía bajo el umbral de la pobreza. Esta situación va acompañada de malnutrición en más de la mitad de la población del país.

En esta línea, comenzaron a surgir una gran cantidad de denuncias, que les reprocharon por preferir botar los productos, antes que regalarlos o venderlos a precios solidarios en las comunidades del interior del país, que sufren a diario los estragos de la crisis económica y desidia.

No pasó mucho tiempo, antes que las autoridades tomarán cartas en el asunto.

¿QUIÉNES SON LOS PRODUCTORES DETENIDOS?

El primer caso en viralizarse fue el de un productor de cambures en el estado Mérida. El fiscal general Tarek William Saab dijo que lo están investigando, aunque aún no ha dado detalles acerca de la identidad del hombre. Hasta el momento tampoco lo han acusado de ningún delito.

#AHORA @MinpublicoVEN #designa Fiscalía 23 Nacional en Materia de Delitos Económicos para #investigar y #sancionar hechos irregulares relacionados con un grupo de personas que #destruyen grandes cantidades de alimentos procurando causar #zozobra en la población y atentar contra… pic.twitter.com/FSsMBpS2Ov — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 17, 2023

En el video se puede ver al ciudadano como bota un cargamento repleto de cambur. “No se puede, no tengo la gasolina suficiente para trasladar este producto. Intenté conseguir por otros medios el combustible, me calé cuatro días de cola en moto para lograr traer gasolina, echarle a la Toyota y dejar la mercancía, pero no fue posible”, comentó.

“Que esto llegue a los oídos de los alcaldes, gobernadores y a Nicolás Maduro de la situación que hoy en día estamos viviendo los productores y campesinos”, agregó.

🇻🇪 | ATENCIÓN: Lamentablemente, un productor de cambures en Venezuela se vio obligado a desechar su cosecha al río debido a la falta de combustible para transportarla y venderla. Esta es una triste representación de la dura realidad que enfrenta el sector agrícola venezolano. pic.twitter.com/YPNc9FZtNC — Pedeaña Carlos (@PedeanaC) June 15, 2023

PRODUCTOR DE TOMATES

Más tarde se hizo viral el caso de un productor de tomates en Carache, estado Trujillo. Este hombre botó el cargamento de dos camiones repletos de tomates en un río. Aseguró que lo hacía porque no había combustible para su traslado a Caracas y porque el producto en cuestión estaba «muy barato» en el mercado de Coche.

Por este caso, las autoridades actuaron rápidamente y privaron de libertad a Barazarte Trompetero. «Por violar la Ley de Precios Justos (BOICOT). El mismo será presentado ante los tribunales competentes para ser imputado por el Ministerio Público».

#AHORA #Aprehendido Barazarte Trompetero Jhonar: quien al margen del orden jurídico destruyó gran cantidad de alimentos (tomates) lanzándolos al río y violando así la Ley de Precios Justos (BOICOT). El mismo será presentado ante los tribunales competentes para ser #imputado por… pic.twitter.com/tNcUYYXAmT — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 20, 2023

¿DETENCIÓN INJUSTA EN CASO DE LAS ZANAHORIAS?

Sin embargo, hay un tercer caso que no está relacionado con la crisis de combustible. En un video aparece un hombre, más tarde identificado como Ysnet Antonio Rodriguez Mambel, que botó un cargamento de zanahorias en Mérida.

A diferencia de los dos anteriores, este tan solo dice: «Cuando no valen las cosas en Venezuela. Aquí en el estado Mérida, bote y bote zanahoria», dice.

De acuerdo a Saab, también será imputado «por violar la Ley de Precios Justos (BOICOT)».

Eva Santiago, dueña del lavadero agrícola donde el hombre trabaja, aclaró que no es un productor. Además, aseguró que lo que está haciendo en el video es parte de su trabajo. La labor del hombre en el lugar consiste en supervisar los cargamentos y botar los productos no aptos para el consumo humano.

«Lo pusieron como un delincuente cuando él no lo es. Es un trabajador, un obrero, una persona que no hace mal y mucho menos bota esas zanahorias sin sentido. Esto es injusto. Estamos indignados. El video lo sacaron de contexto porque no tiene nada que ver con la crisis de gasolina o del país, solo es parte del trabajo porque esa zanahoria no es apta para el consumo humano», aseveró la productora a El Pitazo.

Usualmente, las zanahorias que no son vendidas a las ferias o en los mercados son obsequiadas a personas provenientes de Táchira y Barinas, quienes las llevan para alimentar a los animales. Sin embargo, este año las cosechas han sido abundantes, pero debido a la falta de venenos y fungicidas en los campos, muchas de las zanahorias llegan contaminadas o dañadas, lo que impide que sean ofrecidas para su comercialización y tienen que ser desechadas.

#AHORA #Aprehendido el sujeto Ysnet Antonio Rodriguez Mambel quien en el Municipio Pueblo Llano de #Mérida: destruyó gran cantidad de alimentos ( zanahorias ) lanzándolos al río y violando la Ley de Precios Justos (BOICOT)… El mismo será #presentado el Lunes 19/06/2023… pic.twitter.com/OhIW0YFpkj — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 19, 2023

LA SOLICITUD DE FEDENAGA

La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) solicitó una reunión con Tarek William Saab para aclarar la situación que viven los productores en el país.

«Quizás las imágenes son dantescas en un país con necesidades, pero en la investigación le pedimos se ponga en el lugar del humilde labriego, pues en los campos se está perdiendo la comida por no poder sacarla a los mercados, al no tener combustible necesario y las cosechas no esperan», afirmó en un comunicado.

Asimismo, pidió que los detenidos sean liberados y atendidos por los entes gubernamentales, para que sigan trabajando por la producción del país.