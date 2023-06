¿Qué pasó con Tareck El Aissami? Se cumplen 100 días de su último mensaje en medio del escándalo de corrupción roja

Han pasado 100 días desde que el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, publicó su último mensaje en su cuenta en Twitter en medio del escándalo de corrupción en Petróleos de Venezuela.

«En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo. Esto con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso», dijo el pasado 20 de marzo.

Después de aquella declaración en la que el dirigente del chavismo decidió renunciar a su puesto para que pudieran ser investigados los hechos ocurridos en Pdvsa, no hay pistas sobre su paradero y su condición actual. Y es que, por ahora, la Fiscalía no ha ofrecido algún dato nuevo sobre el político.

De igual manera, en mi condición de militante revolucionario, me coloco a disposición de la dirección del PSUV para apoyar esta cruzada que ha emprendido el Presidente @NicolasMaduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas. — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) March 20, 2023

EL AISSAMI Y LA CORRUPCIÓN EN PDVSA

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció que actualmente hay 43 personas privadas de libertad en relación con el caso Pdvsa-Sunacrip. Entre ellos hay exfuncionarios del Gobierno, empresarios, entre otros, pero nunca se ha mencionado ¿qué pasó con El Aissami?

Saab se ha negado a responder esa pregunta y solo se ha limitado a decir que prefiere «no adelantar» opiniones sobre «ningún nombre en particular».

«Mira, yo siempre he dicho cuando me hacen esa pregunta, que en ello prefiero ser no solamente una persona responsable, sino no adelantarme a hechos que están en curso. Apenas estamos en una fase donde imputamos. Vamos hacia la acusación, estamos en una fase en pleno desarrollo. Por lo tanto, prefiero no adelantarme», explicó el fiscal general.

Su nombre no aparece en las páginas web del sistema de Justicia ni de la Fiscalía, aunque sigue figurando en la cúpula de Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), al menos en su web.

Las últimas pistas que se conocieron sobre este caso fueron primero unas declaraciones del exministro de Comercio Exterior, Jesús Faría. En una entrevista ofrecida a Unión Radio, confirmó que El Aissami «estaba siendo investigado» por la Justicia.

«Él está en un cargo clave dentro de toda esta situación que se ha venido revelando. Él sigue siendo investigado, y la investigación arrojará si tiene algún tipo de responsabilidad administrativa. Políticamente, evidentemente la tuvo, por eso salió», dijo en esa oportunidad.

Jesús Faría aseguró que Tareck El Aissami está siendo investigado, pero desconoce su paradero, el propio arroz con mango 😞😞😞😞 pic.twitter.com/gvPaz84cku — @Raednure (@Raednure) May 4, 2023

Luego fueron unas palabras del periodista Miguel Salazar. Según indicó en su cuenta en Twitter, Tareck El Aissami se encontraba en “casa por cárcel” por las investigaciones de las tramas de corrupción.

Sin embargo, apuntó que las autoridades no planeaban presentarlo ante tribunales próximamente y no hay detalles sobre su futuro.

“Tareck El Aissami tiene casa por cárcel. Muy cómodo, solo que visitas restringidas. No puede tener ningún tipo de actividad. Por ahora no será presentado en tribunales”, dijo Salazar en Twitter.

Vale recordar que El Aissami se encuentra en una lista de buscados por el Gobierno estadounidense en la que ofrecen 10 millones de dólares por su captura.