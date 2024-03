Reuniones con la oposición, abstención y tarjetas electorales: Los puntos claves de Vente Venezuela de cara al 28Jul

Los miembros de Vente Venezuela y del comando de campaña de María Corina Machado aclararon este miércoles que a pesar de las dificultades no van a dejar de luchar hasta lograr elecciones libres y transparentes en el país.

«El afán de Nicolás Maduro fracasó porque el venezolano tiene un deseo claro de ser libre. Hoy nos pusieron términos en una carrera injusta y desigual, pero no vamos a dejar de luchar hasta lograr elecciones libres y transparentes», comentó Henry Alviarez.

¿SE HAN REUNIDO CON LA PLATAFORMA UNITARIA?

A pesar de los comentarios de Julio Borges, quien señaló que no hay comunicación con María Corina Machado, Alviarez lo desmintió.

«Nos reunimos a diario con la Plataforma Unitaria. Estamos en discusión permanente para tomar decisiones. Mañana son capaces de decir lo que sea. Son legítimas las diferencias en organizaciones plurales. Nos reunimos con los partidos y también con distintas organizaciones, incluyendo del chavismo», dijo.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PARTIDOS Y LAS TARJETAS EN LAS ELECCIONES?

Sobre este tema, Henry Alviarez respondió: «Cómo es posible que a escasos días de la postulación haya dudas sobre las tarjetas que quedan, como si fueran barajitas. Lo indicado es que cualquier venezolano se pueda inscribir».

«Tú quieres ser candidato presidencial y la estructura creada es para no postular si no eres cercano a ellos. ¿Esa es la democracia?, ¿Quién tiene las tarjetas de AD, de PJ, de Copei, la de VP?, ¿Dónde está la tarjeta de Vente? No hay derechos ciudadanos», comentó.

Asimismo, apuntó que «defenderemos las tarjetas de la MUD y de todos los partidos democráticos. Abran el compás y dejen que la gente se postule, incluyendo el liderazgo legitimado de María Corina».

¿Y LA ABSTENCIÓN?

Durante la rueda de prensa, apuntó que nadie ha llamado a la abstención de cara al proceso electoral del 28 de julio.

«Hemos llamado a la participación. Quien quiere abstención y desestimula la participación es Maduro», dijo. Al tiempo que afirmó que «vamos a avanzar en los esquemas que hemos venido construyendo».

¿HABRÁ UN SUSTITUTO PARA LAS ELECCIONES?

Por otra parte, Andrea Tavares señaló que están dispuestos a hacer lo que haga falta para avanzar con la gente, pero un sustituto no está en los planes.

«Es importante que el excandidato Andrés Caleca entienda que aquí nos estamos organizando y que hablar de sustitución de candidato no está en nuestra narrativa. Esto no se despacha con sustitución. No estamos hablando de sustituir una candidata, sino de la voluntad de millones de personas. El que hable de sustitución no está en la línea del proceso democrático del 22 de octubre», expresó.

Destacó que los venezolanos «tienen claro que quieren sustituir a Maduro en Miraflores, y lo va a sustituir María Corina».

De igual forma, Henry Alviarez sostuvo que en estas elecciones pretenden que en un mes se inscriban una cantidad de gente imposible.

«No violan sólo el derecho de María Corina, sino de la gente. Pero ratificamos desde el comando y desde todos los partidos que no nos sacan de la vía ciudadana y de la vía electoral. Estamos firmes y atentos para hacer lo que tenemos que hacer», dijo.

Alviarez expresó que de María Corina Machado «no esperen algo distinto a lo que ha hecho toda la vida. Hará lo mejor por el país, y lo hará en el momento oportuno. Vamos a avanzar y seremos libres. ¿Pusieron fecha? Ahora cálensela, nosotros vamos a ganar».

¿HAY OTRAS REUNIONES?

Henry Alviarez destacó que ha habido reuniones con los representantes de la mesa de diálogo. «Ellos tienen su propia dinámica y son autónomos, pero me hago eco. Pasado un tiempo no puede ser que un proceso, en el que Maduro ha violado todo, no pase nada. Nada se ha cumplido. Nos cambian un acuerdo internacional por una reunión interna del Psuv en Caracas. Estoy seguro de que la delegación le hablará al país», agregó.