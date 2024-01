﻿ "Se comporta como niña malcriada, pero es una doña": El video de José Brito sobre María Corina que se viraliza

El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, cargó este miércoles contra la líder de la oposición, María Corina Machado, y la exhortó a dar un paso al lado tras ratificarse su inhabilitación política.

«Hay que hablar claro y sin hipocresía a las personas que están inhabilitadas, lo más sensato es que se apartaran de una vez. María Corina Machado se comporta como una niña malcriada, pero usted ya es una vieja, es una doña. Yo ya no soy ningún muchachito, soy un adulto y como tal debo comportarme ante el país con seriedad y racionalidad», comentó.

Brito sostuvo que en Venezuela «le han quitado a todo el mundo» los derechos políticos.

«Cuando hablas de sanciones o inhabilitaciones son derechos políticos. Aquí nadie tiene autoridad moral para hablar de derechos políticos cuando aquí hay una vulneración permanente de esos derechos como tal», indicó.

Durante una entrevista ofrecida a Globovisión, el parlamentario señaló que «no puede ser racional una persona que diga si no soy yo, después de mí el diluvio. Condenan a los venezolanos a que el crecimiento económico no se traduzca en su bolsillo. ¿Eso es racional? ¿Por complacer una hijita de papá y mamá que se comporta como una niña cuando es una vieja?».

