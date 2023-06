Tribunal ordenó libertad plena para agricultor que lanzó zanahorias a un río en Mérida, lo habían acusado de «boicot»

Un Tribunal ordenó la tarde de este martes, 20 de junio, la libertad plena del trabajador del campo Ysnet Rodríguez, luego de su audiencia de presentación.

«Tras su detención el 18 de junio, Ysnet Rodríguez ha sido puesto en libertad tras la realización de su audiencia de presentación, nunca debió estar tras las rejas«, informó la organización defensora de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón.

Tras su detención el 18 de junio, Ysnet Rodríguez ha sido puesto en libertad tras la realización de su audiencia de presentación, nunca debió estar tras las rejas. Seguimos alzando la voz por su compañero de rubro Jhonar Barazarte, quien aún se encuentra privado de libertad. pic.twitter.com/TMyuPrnpO5 — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 20, 2023

Rodríguez se hizo viral hace unos días por aparecer en un video botando miles de zanahorias en un río en Mérida.

En ese instante, el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que estaba «violando la Ley de Precios Justos (BOICOT)».

#AHORA #Aprehendido el sujeto Ysnet Antonio Rodriguez Mambel quien en el Municipio Pueblo Llano de #Mérida: destruyó gran cantidad de alimentos ( zanahorias ) lanzándolos al río y violando la Ley de Precios Justos (BOICOT)… El mismo será #presentado el Lunes 19/06/2023… pic.twitter.com/OhIW0YFpkj — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 19, 2023

NO PROTESTABA POR CRISIS DE GASOLINA

A diferencia de los videos de productores de tomates o zanahorias, en su audiovisual, Rodríguez no se quejaba de la escasez de gasolina. Lo único que dice es «cuando no valen las cosas en Venezuela. Aquí en el estado Mérida, bote y bote zanahoria».

Ante esto, Eva Santiago, dueña del lavadero agrícola donde el hombre trabaja, aclaró que lo que está haciendo en el video es parte de su trabajo. Y es que su labor consiste en supervisar los cargamentos y botar los productos no aptos para el consumo humano.

«Lo pusieron como un delincuente cuando él no lo es. Es un trabajador, un obrero, una persona que no hace mal y mucho menos bota esas zanahorias sin sentido. Esto es injusto. Estamos indignados. El video lo sacaron de contexto porque no tiene nada que ver con la crisis de gasolina o del país, solo es parte del trabajo porque esa zanahoria no es apta para el consumo humano», aseveró la productora a El Pitazo.

Usualmente, las zanahorias que no son vendidas a las ferias o en los mercados son obsequiadas a personas provenientes de Táchira y Barinas, quienes las llevan para alimentar a los animales. Sin embargo, este año las cosechas han sido abundantes, pero debido a la falta de venenos y fungicidas en los campos, muchas de las zanahorias llegan contaminadas o dañadas, lo que impide que sean ofrecidas para su comercialización y tienen que ser desechadas.