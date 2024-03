﻿ ¿TSJ anulará las tarjetas de la MUD, Convergencia y MPV de cara al 28Jul? Lo que se sabe

El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene su silencio sobre la habilitación de partidos políticos para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Ante esto, el periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, acotó que se espera que este viernes se presenten ante el Tribunal Supremo de Justicia peticiones de anulación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Convergencia y Movimiento por Venezuela (MPV).

11:32 m. En medio del silencio del CNE sobre la habilitación de los partidos que pueden postular en nombre de la Plataforma Unitaria (ayer debían oficializar el listado) se espera que hoy se presenten ante el TSJ peticiones de anulación (otra vez) de la MUD, Convergencia y MPV — Eugenio G. Martínez (@puzkas) March 15, 2024

LUIS RATTI CONFIRMA QUE VA AL TSJ

Precisamente, el dirigente Luis Ratti aseguró que será uno de los representantes que irá al Poder Judicial para realizar la solicitud.

«Vamos a hacer un anuncio importante a favor de la democracia, la paz, de las elecciones de este 2024. Vamos a ir a la Sala Electoral del TSJ para solicitar la nulidad de la tarjeta de la MUD. Eso no es un partido político», dijo.

«Estas elecciones tienen que ser plurales con las organizaciones políticas legitimadas y que puedan postular a su candidato habilitado. La MUD y la Plataforma Unitaria no son un partido político y por eso vamos a solicitar la nulidad de la tarjeta. Además, de la tarjeta de Convergencia y MPV porque no sacaron los votos en la elección pasada para legitimar su participación. Vamos a actuar a favor de la transparencia. No vamos a permitir que sigan manipulando a la gente», expresó.

#ULTIMAHORA Vamos a ir al @TSJ_Venezuela a solictar la nulidad de la tarjeta de la MUD, Convergencia y MPV. Estás elecciones deben ser de partidos Habilitados, y la MUD no es un partido político, por lo tanto esa tarjeta no puede estar en el tarjetón#Venezuela #15marzo #15Marzo pic.twitter.com/zQKI8bysMJ — LUIS RATTI PRESIDENTE (@rattipresident) March 15, 2024

Además, el diputado José Brito convocó a unas declaraciones en el TSJ sobre «asuntos de interés nacional».

«¿Será el vocero -nuevamente- de una limitación política a la oposición ahora representada en una anulación de la tarjeta MUD?», se preguntó el periodista Víctor Amaya.

Sin embargo, horas después se conoció que Brito acudió al Poder Judicial para solicitar una respuesta sobre quién puede utilizar la tarjeta de Primero Justicia (PJ).

A su juicio, la situación jurídica de PJ está «en un limbo» desde septiembre de 2020.