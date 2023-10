Una maestra venezolana, de nombre Marlene Querales, de Caracas, dio un contundente discurso en una unidad de transporte público, después de tener que pedir la cola al chofer al no tener para pagar el pasaje.

«Buenos días, soy maestra venezolana. Estoy pidiendo la cola para poder ir al colegio. Quiero hacer un llamado de sensibilidad a cada uno de ustedes porque son padres. A cada uno de sus hijos les damos clases. Actualmente, nosotros no tenemos que estar en estas condiciones, pidiendo cola para poder ir al trabajo», lamenta la docente frente a los pasajeros.

Asimismo, la educadora manifiesta que ella y sus colegas solo perciben cinco dólares quincenal, es decir, 262 bolívares. «Eso no nos alcanza para cubrir nuestra necesidad», puntualizó.

Reiteró que es injusto que esté pidiendo la cola para poder llegar a la institución. «Ustedes tienen que hacerse sensibles como representantes», llamó. «No es justo que un maestro tenga que ir a trabajar con el estómago pegado porque no tiene ni una arepa para comer», reprochó.

#Venezuela | VIDEO: "No es justo que esté pidiendo cola", el mensaje viral de una maestra en el transporte al no tener ni para el pasaje 📹 Video: Big Ban Noticias pic.twitter.com/3CLfJ5LyAv — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 21, 2023

«NO VAMOS A IR TODOS LOS DÍAS»

La maestra Querales recordó las advertencias del chavismo de vigilar la asistencia de los profesores. «Nosotros no es que no queremos, es que simplemente no tenemos las condiciones para trabajar todos los días». Asimismo, dejó claro que no se dejaran intimidar por tales amenazas.

Por consiguiente, pidió a quienes iban en la camioneta de pasajeros a que apoyen a los estudiantes, ya que ellos no pueden.

«No vamos a ir todos los días porque no puedo pedir cola. A mí me da pena estar pidiendo cola como profesional. Entonces hago un llamado a que sean sensibles y apoyen a los educadores de la nación. Muchas gracias», finalizó la profesional de la educación.

En seguida, los pasajeros la aplaudieron por su discurso reflexivo.