Video Viral: Distrajeron a un empleado para robar mortadela y salchichas en tienda de Acarigua

Una mujer del estado Portuguesa, se robó varios productos alimenticios en un establecimiento comercial con ayuda de dos cómplices.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 10 de octubre, y se han hecho virales debido al modus operandi empleado por los antisociales.

«Esto pasó en Insumax Store un negocio en Acarigua», detalló la periodista de sucesos Karina Peraza en su cuenta de Twitter (X).

De acuerdo con el informe de la tienda, al que tuvo acceso, la mujer se robó dos paquetes de salchicha y unas mortadelas.

De igual forma, señaló que todo apunta a que la mujer no actuó sola. «Andaba acompañada por otras personas que se encargaron de distraer a los empleados».

#10Oct Esto paso en Insumax Store un negocio en #Acarigua #Portuguesa una mujer se robo dos paquetes de salchicha y unas mortadelas andaba acompañada por otras personas que se encargaron de distraer a los empleados. #Sucesos pic.twitter.com/I46aNr8S6h — Karina Peraza (@KaryPerazaR) October 11, 2023

El video muestra cómo la mujer se coloca en un punto en el que el empleado no logra verla, debido a la presencia de otros clientes. De esta forma, en varias ocasiones logra abrir el congelador y sacar los alimentos.

Varios usuarios de redes sociales reprocharon el accionar de esta mujer y sus presuntas cómplices.

«Y que no vengan a justificarla…»pobrecita tenía hambre». No, está mal y punto. Ofrezca sus servicios, limpiar el piso, los vidrios, pero no robar», dijo @Zulay013.

Mientras tanto, en Twitter (X) un usuario identificado como William Pérez alertó que ocurre en varios lugares. «Ese modo de robo, es muy viejo y está siendo aplicado nuevamente, en Barquisimeto, por la carrera 21 y 22 entre las calles 31 y 35, eso es robo parejo».