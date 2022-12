EN VIDEO l Azafata sorprendió a pasajeros al cantar como Mariah Carey y se hace viral

Una azafata sorprendió a los pasajeros durante un vuelo en España al interpretar el éxito navideño All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.

La trabajadora de la aerolínea española Iberia Express decidió tener este gesto con los pasajeros en un vuelo que cubría la ruta de Palma a Madrid.

Tardó poco tiempo antes de que el video de la azafata, llamada Andrea, empezara a volver viral en la red. Incluso, muchos comenzaron a comparar su voz con la de Carey.

La azafata cantó con el permiso del capitán de la aeronave. El piloto anunció que Andrea quería dedicar una canción a los pasajeros para celebrar la Navidad. Posteriormente, empezó a cantar sin pista. Sin embargo, los pasajeros recibieron muy bien el gesto y la acompañaron con las palmas. Además, algunos se animaron a bailar al ritmo de la música y aplaudieron a Andrea al final.

Esta azafata canta como Mariah Carey 🤶 pic.twitter.com/a5fmMJmP8R — Bene C 💚💜 (@BenellVcortes) December 26, 2022

Algunos usuarios de redes sociales discutieron si Andrea cantaba tan bien como Mariah Carey, otros destacaron el buen acto de la azafata y su talento.

Este tema se estrenó oficialmente en 1994, pero con el paso de los años la gente lo retomó para las siguientes fiestas, esto le ha generado ganancias por derechos de autor a Carey.

El sencillo alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 en 2019 y ha vuelto a esa posición cada año desde entonces.

Según Forbes, Carey gana en promedio 2.5 millones de dólares al año por esa canción, lo que equivale alrededor de 50 millones de pesos mexicanos por un trabajo realizado hace más de 20 años.

Un estudio también reveló que en 2016 ella debió haber ganado cerca de 60 millones de dólares, convirtiéndola en una de las composiciones más exitosas de su carrera.